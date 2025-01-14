الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمام محمد بن زايد.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية

أمام محمد بن زايد.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية
14 يناير 2025 21:50

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي - أعضاء المجلس الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، موجهاً سموه إياهم إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها إلى أعلى مستويات التنافسية لترسيخ مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، وبما يلبي تطلعات أفراد المجتمع في خلق بيئة نموذجية للحياة والإقامة والاستثمار في أبوظبي وبما يواكب طموحات المستقبل.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يحضر الجلسات الحوارية لرؤساء الدول والحكومات ضمن "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة"
رئيس الدولة: شهدتُ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا

وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة وتعزيز القيم المؤسسية التي ترتكز على التميز والابتكار والمرونة والعمل المستمر لدفع عجلة النمو والتقدم في الإمارة لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والارتقاء بالأداء الحكومي للوصول إلى أهدافنا الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي.

وقد التقطت الصور الجماعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليمين القانونية
خالد بن محمد بن زايد
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
محمد بن زايد
آخر الأخبار
سايمون سكويب يفوز بجائزة "قمة المليار متابع" في دورتها الثالثة
علوم الدار
سايمون سكويب يفوز بجائزة "قمة المليار متابع" في دورتها الثالثة
اليوم 21:51
أمام محمد بن زايد.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية
علوم الدار
أمام محمد بن زايد.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 21:50
ملتقى المزارعين الخامس يعزز التنمية الزراعية الوطنية المستدامة
علوم الدار
ملتقى المزارعين الخامس يعزز التنمية الزراعية الوطنية المستدامة
اليوم 21:41
شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ 14 لـ"معرض عطايا"
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ 14 لـ"معرض عطايا"
اليوم 21:36
"تدوير" تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب
علوم الدار
"تدوير" تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب
اليوم 21:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©