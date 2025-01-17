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علوم الدار

5 مناهج تعليمية الأكثر إقبالاً بين الطلبة الإماراتيين في مدارس دبي

تتركز المدارس الخاصة في ثلاث مناطق (أرشيفية)
18 يناير 2025 02:14

دينا جوني (أبوظبي) 

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حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المناهج التعليمية الأكثر إقبالاً بين الطلبة الإماراتيين في دبي، لافتة إلى أن %42 من مدارس الإمارة تضم أكثر من 60 جنسية، و11 مدرسة تحتضن طلبة ينتمون لأكثر من 100 جنسية.
وقالت هيئة المعرفة في التقرير الدوري الذي أصدرته مؤخراً: إن المنهاج الأميركي يتصدّر لائحة المناهج التعليمية الأكثر طلباً بين الإماراتيين، يليه المنهاج البريطاني، ثم البكالوريا الدولية، والبريطاني مع البكالوريا الدولية، وأخيراً المنهاج الوزاري. 
وتتركز المدارس الخاصة في ثلاثة مناطق، هي: ديرة 55 مدرسة، ومدينة محمد بن راشد 51 مدرسة، ومشرف 40 مدرسة، فيما تتوزع بقية المدارس على الشكل التالي: جميرا 25 مدرسة، وبر دبي 18 مدرسة، ووادي الصفا 14 مدرسة، وجبل علي 13 مدرسة، ورأس الخور 9 مدارس، ومدرسة واحدة في كل من حتا والعوير. وقد سجلت المدارس الخاصة في إمارة دبي للعام الدراسي الحالي 2024- 2025 نمواً في أعداد الطلبة بنسبة 6%، مع افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي إلى 227 مدرسة تستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية.
وتحتضن منظومة المدارس الخاصة في دبي 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، ويأتي المنهاج البريطاني في المرتبة الأولى من حيث أعداد الطلبة، إذ يستقطب أكثر من ثلث الطلبة بنسبة بلغت 37%، يليه المنهاج الهندي بنسبة 26%، ثم المنهاج الأميركي بنسبة 14%، ومنهاج البكالوريا الدولية بنسبة 7%، والمنهاج البريطاني - البكالوريا الدولية بنسبة 4%.
تقارير دورية   
تضم المدارس الخاصة في دبي 27.284 معلماً ومعلمة بنسبة زيادة بلغت 9% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، ما يعكس نجاح إمارة دبي في استقطاب معلمين متميزين من جميع أنحاء العالم، مما يعزز موقعها وجهة رئيسية للتربويين الباحثين عن تطوير حياتهم المهنية. ويأتي تقرير بيانات المدارس الخاصة في دبي ضمن مبادرة الهيئة لإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكل التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وانطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

مدارس دبي
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هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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