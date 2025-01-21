الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

430 حالة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في «شخبوط الطبية»

قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية (تصوير: وليد أبو حمزة)
22 يناير 2025 01:23

هدى الطنيجي (أبوظبي)
استقبلت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية 430 حالة، وذلك خلال العام الماضي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الطبية الشاملة لهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الطبية والكوادر الطبية المتخصصة.
وقال د. فيصل الزدجالي، استشاري ورئيس قسم طب حديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن قسم الخدج في مدينة الشيخ شخبوط الطبية يعد الأحدث والأكثر تطوراً في تخصص طب الأطفال حديثي الولادة، حيث يمتاز بتوفر أحدث الأجهزة التقنية عالمياً، ووجود طاقم طبي كامل متخصص ليشمل جميع التخصصات الحديثة، من ضمنها جراحة الأطفال، طب الأعصاب، أمراض القلب والعيوب الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة».

أخبار ذات صلة
«حكومة أبوظبي» تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027
عمار النعيمي ومحمد بن سعود يحضران أفراح الريسي في أبوظبي

وأشار إلى أن القسم استقبل، خلال الفترة الماضية، أكثر من «حالة ولادة توأم مبكرة» في الأسبوع الـ22 من الحمل، وتصل نسبة شفاء مثل هذه الحالات لما يتراوح بين 10 إلى 30%، وبفضل خبرة الفريق في العناية المركزة للخدج، وتوافر أفضل التقنيات العلاجية، يتم رعاية وعلاج التوأم لمدة تصل لخمسة أشهر.
وذكر أن معظم الحالات لدينا تكون لأطفال ولادة مبكرة «مبتسرين» في الشهر السادس من الحمل، وحالات جراحية معقدة، وأطفال توائم، حيث تُقدم خدمات طبية متقدمة وفريق طبي متخصص ذو خبرة واسعة، بالإضافة إلى المرافق والأقسام المقدمة في المدينة، حيث تم تخصيص 26 سريراً للعناية المركزة، لتقديم أفضل خدمات الرعاية الشاملة. 
وأكد د. فيصل الزدجالي أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تضم قسماً حديثاً لطب حديثي الولادة والخدج مجهزاً بأحدث المعدات الطبية، ويضم فريقاً من الأطباء والممرضات ذوي الخبرة الواسعة في رعاية الأطفال حديثي الولادة والخدج، بما في ذلك رعاية الخدج ورعاية الأمراض التنفسية ورعاية الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وغيرها.
وأضاف: تتم رعاية حديثي الولادة عبر خدمات شاملة منها: المراقبة المستمرة وعلاج الأمراض الالتهابية وتقديم الرعاية التغذوية وغيرها، ورعاية الأطفال حديثي الولادة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية.
وأشار د. فيصل الزدجالي، إلى أن المدينة تُقدم مجموعة من الخدمات المتقدمة في مجال طب حديثي الولادة والخدج، منها الفحوص التشخيصية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات الطبية لإجراء فحوص تشخيصية دقيقة لحديثي الولادة والخدج، والعلاجات الطبية المتطورة، منها العلاجات الدوائية والعلاجات الجراحية، وبرامج الدعم للمرضى وعائلاتهم، لتوفير المساعدة النفسية والتوجيه اللازم، لتعزيز صحة المجتمع ورعاية أجيال المستقبل.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
أبوظبي
مدينة شخبوط الطبية
حديثي الولادة
العناية المركزة
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©