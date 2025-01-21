430 حالة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في «شخبوط الطبية»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

استقبلت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية 430 حالة، وذلك خلال العام الماضي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الطبية الشاملة لهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الطبية والكوادر الطبية المتخصصة.

وقال د. فيصل الزدجالي، استشاري ورئيس قسم طب حديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن قسم الخدج في مدينة الشيخ شخبوط الطبية يعد الأحدث والأكثر تطوراً في تخصص طب الأطفال حديثي الولادة، حيث يمتاز بتوفر أحدث الأجهزة التقنية عالمياً، ووجود طاقم طبي كامل متخصص ليشمل جميع التخصصات الحديثة، من ضمنها جراحة الأطفال، طب الأعصاب، أمراض القلب والعيوب الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة».

وأشار إلى أن القسم استقبل، خلال الفترة الماضية، أكثر من «حالة ولادة توأم مبكرة» في الأسبوع الـ22 من الحمل، وتصل نسبة شفاء مثل هذه الحالات لما يتراوح بين 10 إلى 30%، وبفضل خبرة الفريق في العناية المركزة للخدج، وتوافر أفضل التقنيات العلاجية، يتم رعاية وعلاج التوأم لمدة تصل لخمسة أشهر.

وذكر أن معظم الحالات لدينا تكون لأطفال ولادة مبكرة «مبتسرين» في الشهر السادس من الحمل، وحالات جراحية معقدة، وأطفال توائم، حيث تُقدم خدمات طبية متقدمة وفريق طبي متخصص ذو خبرة واسعة، بالإضافة إلى المرافق والأقسام المقدمة في المدينة، حيث تم تخصيص 26 سريراً للعناية المركزة، لتقديم أفضل خدمات الرعاية الشاملة.

وأكد د. فيصل الزدجالي أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تضم قسماً حديثاً لطب حديثي الولادة والخدج مجهزاً بأحدث المعدات الطبية، ويضم فريقاً من الأطباء والممرضات ذوي الخبرة الواسعة في رعاية الأطفال حديثي الولادة والخدج، بما في ذلك رعاية الخدج ورعاية الأمراض التنفسية ورعاية الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وغيرها.

وأضاف: تتم رعاية حديثي الولادة عبر خدمات شاملة منها: المراقبة المستمرة وعلاج الأمراض الالتهابية وتقديم الرعاية التغذوية وغيرها، ورعاية الأطفال حديثي الولادة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية.

وأشار د. فيصل الزدجالي، إلى أن المدينة تُقدم مجموعة من الخدمات المتقدمة في مجال طب حديثي الولادة والخدج، منها الفحوص التشخيصية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات الطبية لإجراء فحوص تشخيصية دقيقة لحديثي الولادة والخدج، والعلاجات الطبية المتطورة، منها العلاجات الدوائية والعلاجات الجراحية، وبرامج الدعم للمرضى وعائلاتهم، لتوفير المساعدة النفسية والتوجيه اللازم، لتعزيز صحة المجتمع ورعاية أجيال المستقبل.