قرية الأضواء.. منصة للابداع ووجهة ترفيهية متكاملة في الشارقة

تشهد "قرية الأضواء" ضمن فعاليات مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الـ 14، مشاركة مميزة لـ 70 مشروعا شبابيا وطنيا رائدا مما يجعلها منصة دائمة للمبدعين والفنانين لعرض تجاربهم التفاعلية والفنية والضوئية.



وتواصل القرية، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمام قاعة المدينة الجامعية وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، استقطاب الزوار وتقديم تجربة فريدة تجمع بين الإبداع والترفيه، حيث تضم منطقة للألعاب صُممت خصيصا للصغار لإطلاق العنان لمخيلتهم واختبار تجربة تحاكي طفولتهم ببراءتها وفضولها في كرنفال من المرح، يضم مجموعة متنوعة من الألعاب المتميزة بالإضافة إلى متحف الأضواء والعديد من البرامج التفاعلية.

وتحت شعار "مذاقات قرية الأضواء والمحلات"، يقدم المشاركون مجموعة كبيرة من المأكولات المتنوعة والقهوة بأنواعها إلى جانب عدد من محلات البيع بالتجزئة.





وأشاد عدد من أصحاب المشاريع الوطنية، في لقائهم مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بدعم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتوفير جميع الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لعرض أفكارهم وبرامجهم حيث يشارك علي أحمد للمرة الثانية في المهرجان بمشروع يوفر ألعابا تفاعلية بنكهة إماراتية وبطابع خليجي، كما يشارك للمرة الأولى راشد المعيني بمشروع عطور يوفر للزوار فرصة لاستكشاف أسرار الروائح العربية الخليجية فيما تشارك سارة الفلاسي للمرة الثانية في الحدث بمشروع تقديم الحلويات والمشروبات بكافة أنواعها، علاوة على مشاركة شيخة بمشروع التصوير الفوري بأنواع متعددة.

ويُعد مهرجان أضواء الشارقة، الذي يشارك فيه العديد من الفنانين العالميين الذين يقدمون خلاصة رؤيتهم الفنية في هذه التجربة المميزة التي تجمع بين الفن والإبداع، أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تحتفي بالإبداع وتقديم تجارب إستثنائية تجمع بين الفن والتكنولوجيا، حيث يستقطب المهرجان آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها مشكلا محطة رئيسية ضمن أجندة الفعاليات الثقافية والسياحية في الإمارة.



وتشمل النسخة الحالية من المهرجان، الذي يستمر حتى 16 فبراير الجاري، 12 موقعا منها وجهات جديدة مثل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشاطئ الحيرة وبحيرة الحفية ومنطقة الجادة وغيرها من معالم الشارقة.