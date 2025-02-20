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علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تزور مجندي الخدمة الوطنية

خلال زيارة مجندي الخدمة الوطنية في أبوظبي (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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زار العميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، الدفعة الـ22 لمجندي الخدمة الوطنية في ميادين الرماية بالحفار في منطقة الوثبة بأبوظبي.
وتأتي الزيارة بهدف متابعة مدى تقدم الدورة التدريبية والبرامج المخصّصة لتأهيل المجندين، وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد في التدريب العملي؛ تعزيزاً لكفاءتهم العالية والارتقاء بمستوى أدائهم في خدمة الوطن.
وأكد نائب مدير قطاع الموارد البشرية، حرص القيادة العامة على توفير الإمكانيات كافة، والموارد اللازمة لإكساب المجندين المهارات والمعارف الشرطية المتخصّصة، لتطوير قدراتهم وتعزيز كفاءتهم في أداء مهامهم المستقبلية، بما يتناسب مع الاختصاصات المهنية في حياتهم العملية.
وكان في استقباله العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد راشد الصغير البلوشي، نائب مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، وعدد من الضباط، واستمع إلى شرح مفصل حول البرامج والدورات التدريبية المقدمة لمجندي الخدمة الوطنية والدورات الأخرى.
وأكد الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، أهمية الدور الذي تلعبه هذه الدورات في بناء قدرات المجندين، وتعزيز كفاءاتهم الشرطية، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم برامج تدريبية شاملة تتماشى مع أحدث الأساليب والتقنيات لضمان تأهيل المجندين بشكل مثالي لمهامهم المستقبلية.

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