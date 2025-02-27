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بحضور رئيس وزراء باكستان.. ولي عهد أبوظبي يلتقي أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي سفارة الدولة في إسلام آباد

بحضور رئيس وزراء باكستان.. ولي عهد أبوظبي يلتقي أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي سفارة الدولة في إسلام آباد
27 فبراير 2025 23:16

بحضور دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي سفارة دولة الإمارات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

ونقل سموّه، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى موظفي سفارة دولة الإمارات في إسلام آباد، مثمّناً جهودهم المتواصلة لتعزيز العلاقات الإماراتية-الباكستانية في مختلف المجالات.

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وأشاد سموّه بالدور الذي تضطلع به البعثة الدبلوماسية الإماراتية في إسلام آباد في ترسيخ وتوطيد دعائم جسور التواصل بين البلدين الصديقين، للمضي قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية، بما يُحقق تطلُّعات الشعبين ويلبي رؤية وطموحات قيادتَي البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعددٌ من موظفي السلك الدبلوماسي والملحقية العسكرية العاملين في السفارة.

المصدر: وام
باكستان
بعثة دبلوماسية
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
زيارة رسمية
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