بالتعاون بين بنك الإمارات للطعام و«ماجد الفطيم».. توزيع 3300 وجبة  غذائية يومياً في رمضان

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات للطعام وشركة «ماجد الفطيم»، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في دولة الإمارات، شراكتهما الاستراتيجية خلال شهر رمضان المبارك لتوفير أكثر من 3300 وجبة غذائية يومياً، في خطوةٍ من شأنها تعزيز التزامهما المشترك بالأمن الغذائي ودعم المجتمع. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية كارفور المتمثلة بتمكين منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز مبادرات بنك الإمارات للطعام.

وتبرز مساهمة كارفور من خلال منح المواد الغذائية، حيث ستتولى مهمة توفير اللازم من اللحوم والمنتجات الأخرى لإعداد وجبات الإفطار، وبهدف ضمان إتمام وإنجاح عملية إعداد الوجبات الرمضانية، يتعاون بنك الإمارات للطعام و«كارفور» مع شركة تايا للإنتاج الفني، وهي عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعزز هذا التعاون التزام «كارفور» الراسخ بدعم الاقتصاد المحلي، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب الإشراف على إعداد الوجبات، ستقوم شركة تايا للإنتاج الفني بإنتاج برنامج طبخ رمضاني لتسليط الضوء على عملية طهي وإعداد هذه الوجبات، والطرق المبتكرة لإعادة استخدام فائض الطعام وتقليل هدره، وهو هدف رئيسي مشترك لبنك الإمارات للطعام و«كارفور».

هذا وسيتم توزيع الوجبات يومياً على العمال في مختلف المناطق الرئيسية في الإمارات من خلال الجهود المشتركة لبنك الإمارات للطعام و«شاحنات الخير» التابعة لـ«كارفور». كما ستقوم هذه الشاحنات المتنقلة بتوفير التمور والماء عند إشارات المرور ومواقف الحافلات ومحطات المترو في دبي وقت الإفطار، لمساعدة الصائمين على الإفطار إلى حين وصولهم إلى منازلهم. وعلى مدار الشهر الفضيل، سيشارك متطوعو «كارفور» في حملات التوزيع.

وأكد الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة» التزام الشركة بدعم الأمن الغذائي وتمكين المجتمع قائلاً: «تواصل شركة ماجد الفطيم للتجزئة التزامها الراسخ بدعم المبادرات التي تساهم في معالجة الأمن الغذائي وتنمية المجتمع. ولقد ألهمنا شهر الكرم والعطاء لإطلاق مبادرة (افتح أبواب رمضان). وتُشكل شراكتنا مع بنك الإمارات للطعام ركيزة أساسية في هذا المسعى، ما يتيح لنا تقديم 100 ألف وجبة غذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها».

من جهتها، قالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام: «تتمثل رسالتنا في بنك الإمارات للطعام في العمل المتواصل على تعزيز نظام غذائي مستدام من خلال إدارة فائض الطعام بكفاءة وإعادة توزيعه على المحتاجين، إضافةً إلى الحد من الهدر وتعزيز الأمن الغذائي. ويجسد هذا التعاون مع (كارفور) التزامنا بتعزيز قيم العطاء والخير، بالتكامل مع توجهات حملاتنا ومبادراتنا الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك».

وتابعت: «من خلال توفير الوجبات يومياً وضمان وصول الطعام إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، فإننا نعزز رؤيتنا كبنك مستدام ورائد عالمياً، نحرص بشكلٍ وثيق على الإدارة المسؤولة للغذاء، وتعزيز التكافل الاجتماعي، والمسؤولية المجتمعية. نواصل عبر هذه الشراكات بناء مجتمع متراحم وواسع يضع رفاهية الإنسان والمسؤولية البيئية على رأس أولوياته».