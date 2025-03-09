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علوم الدار

إنجاز أعمال طرق لـ«مضمار الفروسية» في أم غافة

مضمار الفروسية (من المصدر)
10 مارس 2025 02:12

إيهاب الرفاعي (العين)

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أنجزت بلدية مدينة العين وبالتنسيق مع نادي العين للفروسية والرماية والجولف مشروع تنفيذ أعمال طرق لخدمة مضمار الفروسية بمنطقة أم غافة، تم من خلاله تنفيذ أعمال خدمية وتجميلية لخدمة الجمهور والمركبات الخاصة بالخيول، وذلك في إطار جهود البلدية لتوفير البنية التحتية التي تلبي احتياجات المجتمع والسكان، ولتعزيز المرافق الرياضية بأفضل المعايير العالمية.
وقالت المهندسة لما عبدالله الخييلي: إن تكلفة تنفيذ أعمال المشروع بلغت 18 مليون درهم تضمنت تنفيذ طرق لخدمة المضمار في منطقة أم غافة مع تنفيذ أعمال للزراعات التجميلية والإنارة على امتداد الطريق بالإضافة إلى مواقف للسيارات، و42 موقفاً لخدمة المنصة.
وأوضحت أن المشروع اشتمل على أعمال إنشاء طرق إسفلتية لخدمة مضمار السباق بطول 3857.79 متر طولي، فيما تم تركيب عدد 123عامود إنارة، كما تم إنشاء 456 موقفاً للسيارات و34 موقفاً وموقفاً لعربات الخيول بما يوفر الخدمات اللازمة للمضمار. كما وتضمن إنجاز زراعات تجميلية على جانبي طريق المضمار بطول  1412 متراً طولياً، مع إنشاء موقف للهليكوبتر بمساحة 1927.2 متر مربع.
كما وتولي بلدية مدينة العين مشاريع البنية التحتية أهمية قصوى، انطلاقاً من رؤية ورسالة البلدية الرامية إلى إمارة ذات تطوير عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، إضافة إلى تطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكيـــة لرفاهية وسعادة المجتمع.

العين
الفروسية
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
أم غافة
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