علي الكعبي: الإمارات ملتزمة بالاستثمار في أجيال المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً بالغاً بالطفولة، لإيمانها العميق بأهمية التنشئة الجيدة والإيجابية التي تضمن حق الطفل في الرعاية والاهتمام وتوفير كل الفرص اللازمة التي تضمن تمتعه بحياة حرة وآمنة ومتطورة، مشيراً إلى جهود الدولة التي تعتبر مستقبلهم أولوية وركيزة أساسية، مفادها أن الاستثمار في الطفولة استثمار في المستقبل. وأشاد الكعبي، في تصريحات، بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي لا تدخر جهداً في سبيل تنشئة أبنائها الأطفال الذين تعتبرهم أمل الغد وقادة المستقبل، وتوجه على الدوام بتوفير البيئة المثالية لهم والارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة للطفولة المتمثلة في تقديم الدعم لهم في مختلف المجالات، لتحقيق أمنهم وسلامتهم والوقوف على كل ما يدعم استقرارهم وسعادتهم في المجتمع، لتنشئة جيل قادر على قيادة الوطن نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، مما يمثل رسالة واضحة من سموها تشير إلى رؤيتها الثاقبة بشأن أهمية دعم الأطفال باعتبارهم مصدراً رئيسياً لرفعة المجتمع وتقدم الوطن.

وذكر معاليه، أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي مناسبة مهمة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات المتواصلة التي تحققها دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل ورعايته، وما تشهده الدولة كل عام من تطورات ملموسة في مجال التنشئة السليمة للأطفال، مما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في أجيال المستقبل، باعتبارهم أملنا في غدٍ مشرق.