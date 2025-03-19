«القلب الكبير» تدعو لحشد الجهود لرعاية 20 ألف يتيم في غزة

وجهت «مؤسسة القلب الكبير» دعوة لحشد الجهود الإنسانية للأفراد والمؤسسات بهدف دعم حملة «لأطفال الزيتون» التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والرامية لرعاية أكثر من 20 ألف يتيم في غزة وتأمين حقهم في التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاحتياجات الأساسية حتى بلوغهم سن الرشد، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التعاون الفلسطينية.

جاء ذلك خلال سحور رمضاني نظمته المؤسسة مساء أمس في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالشارقة استضافت خلاله نخبة من الشخصيات البارزة والمتبرعين من ممثلي مؤسسات إنسانية ورجال أعمال إضافة إلى داعمين من القطاعين العام والخاص.

وعقدت جلسات حوارية استعرضت أثر العمل الإنساني ودور المؤسسات الرسمية والخاصة والأفراد في تجاوز التحديات الإنسانية التي يعانيها الأيتام في غزة وتضمن تنظيم معرض فني لأعمال نخبة من المبدعين من طلاب جامعة الشارقة خصصت ريع مبيعاته لدعم الحملة حيث جمعت 90 ألف درهم.

وأكدت علياء عبيد المسيبي مديرة مؤسسة القلب الكبير أن حملة «سلام يا صغار» منذ انطلاقتها قبل سبعة عشر عاماً كانت أول بذرة غرستها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير لتكون نواة التزام إنساني راسخ تجاه الأطفال الفلسطينيين واليوم لا يزال التزام المؤسسة حياً نترجمه إلى واقع ملموس نعيد من خلاله الأمل لكل طفل فقد أسرته وأحلامه وسط دوامة الحرب والمعاناة.

وأضافت أن ما يميز مؤسسة القلب الكبير هو أنها لا تقتطع أي رسوم إدارية من التبرعات ومن زكاة المال لأنها تؤمن بأن كل درهم يتبرع به أصحاب الأيادي البيضاء ينبغي أن يصل بكامله إلى من يستحقه وهذا مبدأ ينبع من قيمنا الإنسانية والمجتمعية التي غرسها فينا ديننا الحنيف ورسّختها رؤية قيادتنا الرشيدة ونحن نراه عهداً لا يتزعزع وأمانة نحملها بأمانة وإخلاص ليصل الدعم نقياً دون أي حواجز أو اقتطاع.

واستضاف اللقاء الرمضاني هند الحويدي الرئيس التنفيذي للتطوير لمجموعة بيئة لتسليط الضوء على أهمية الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص في دعم الجهود الإنسانية وتعزيز استدامة المبادرات التنموية، حيث أكدت أن التعاون بين المؤسسات الخيرية والشركات يمثل نموذجاً فاعلاً في توحيد الجهود وتوسيع نطاق التأثير بما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً.

وأضافت «يسعدنا أن نكون جزءًا من حملة لأطفال الزيتون التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير وهي تعكس التزامنا المشترك بتقديم الدعم للأطفال الأيتام في غزة لضمان حصولهم على الرعاية التي يستحقونها».

وحرصاً على سهولة المشاركة توفر الحملة عدة وسائل للتبرع بما في ذلك التحويلات المصرفية عبر مصرف الشارقة الإسلامي على الحساب: (Account: 0011-430430-002) أو إرسال الشيكات إلى مقر مؤسسة القلب الكبير إضافة إلى الدفع النقدي في مقر المؤسسة والتبرع عبر الإنترنت من خلال الرابط: https://tbhf.ae/ramadan-2025، أو برسالة نصية على الرقم 'SMS +971505350152' مما يتيح للمتبرعين دعم الأيتام بطرق ميسّرة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.