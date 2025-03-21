السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ميثاء الشامسي: يوم الأم يجسد أسمى معاني التقدير والامتنان

ميثاء الشامسي: يوم الأم يجسد أسمى معاني التقدير والامتنان
21 مارس 2025 13:19

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، إن العالم يحتفل في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام بـ "يوم الأم"، الذي يجسد أسمى معاني التقدير والامتنان لكل أم ربت وعلمت وساهمت في بناء مستقبل بلادها، ونجحت في إعداد الشباب المتسلح بالخلق والعلم والعمل، فهي من جعلتهم عدة اليوم وعتاد الغد، وهم من سيحملون راية العمل من أجل بناء أوطانهم.

 

وأضافت معاليها ، في تصريح لها بهذه المناسبة، أن الأبناء الذين حظوا بتربية نساء قادرات وملهمات استطعن أن يزرعن الولاء والقيم وأن يبذرن بذور الأخلاق الحميدة ليكون أبنائهن قوة مستدامة لوطنهم.

 

وأكدت أن هؤلاء الأمهات لهن كل الحق في التقدير والإجلال ليس في يوم الأم فقد ولكن في سائر الأيام.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك العالم الاحتفال بـ«يوم الأم»
صانعات الأجيال

وتقدمت معاليها بهذه المناسبة بالتهنئة والشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، فهي النموذج الاستثنائي للمرأة والأم ليس فقط في دولة الإمارات ولكن على مستوى العالم ، وهي من قادت مسيرة التقدم للمرأة الإماراتية ، وهي المثال الذي تقتدي به كل امرأة وأم في بناء أجيال المستقبل.

 

وأكدت أن سموها تؤمن بأن المرأة التي تعد أبناءها إعداداً سليماً من حقها أن تفتخر بما قدمته ، لأنها عملت على إعداد مواطنين صالحين هم السواعد القوية في تقدم الوطن واستدامة استقراره والحفاظ على مكتسباته.

المصدر: وام
ميثاء الشامسي
يوم الأم العالمي
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©