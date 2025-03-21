ميثاء الشامسي: يوم الأم يجسد أسمى معاني التقدير والامتنان

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، إن العالم يحتفل في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام بـ "يوم الأم"، الذي يجسد أسمى معاني التقدير والامتنان لكل أم ربت وعلمت وساهمت في بناء مستقبل بلادها، ونجحت في إعداد الشباب المتسلح بالخلق والعلم والعمل، فهي من جعلتهم عدة اليوم وعتاد الغد، وهم من سيحملون راية العمل من أجل بناء أوطانهم.

وأضافت معاليها ، في تصريح لها بهذه المناسبة، أن الأبناء الذين حظوا بتربية نساء قادرات وملهمات استطعن أن يزرعن الولاء والقيم وأن يبذرن بذور الأخلاق الحميدة ليكون أبنائهن قوة مستدامة لوطنهم.

وأكدت أن هؤلاء الأمهات لهن كل الحق في التقدير والإجلال ليس في يوم الأم فقد ولكن في سائر الأيام.

وتقدمت معاليها بهذه المناسبة بالتهنئة والشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، فهي النموذج الاستثنائي للمرأة والأم ليس فقط في دولة الإمارات ولكن على مستوى العالم ، وهي من قادت مسيرة التقدم للمرأة الإماراتية ، وهي المثال الذي تقتدي به كل امرأة وأم في بناء أجيال المستقبل.

وأكدت أن سموها تؤمن بأن المرأة التي تعد أبناءها إعداداً سليماً من حقها أن تفتخر بما قدمته ، لأنها عملت على إعداد مواطنين صالحين هم السواعد القوية في تقدم الوطن واستدامة استقراره والحفاظ على مكتسباته.