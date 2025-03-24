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علوم الدار

"الإفتاء الشرعي" يجيب.. على من تجب زكاة الفطر وما هو مقدارها؟

شعار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
24 مارس 2025 21:56

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فتوى تتعلق بزكاة الفطر على من تجب وما هو مقدارها.
وقالت الدكتورة ماريا محمد الهطالي الأمين العام للمجلس، في مقطع فيديو نشر على الحساب الرسمي للمجلس على منصة "إكس"، إن "زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر عليها.  ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وأبوين محتاجين".
وأضافت الهطالي أن مقدار زكاة الفطر "صاع من غالب قوة الناس في رمضان. وبما أن غالب القوت الأرز، فتخرج منه".
وأوضحت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن "الصاع يقدر ب2,5 كغم من الأرز الوسط ويجزئ إخراج قيمتها نقدا. وتقدر لسنة 2025 ميلادي بـ25 درهما عن كل فرد".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ماريا محمد الهطالي
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