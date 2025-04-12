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علوم الدار

250 مستفيداً من برامج «الفجيرة العلمي»

250 مستفيداً من برامج «الفجيرة العلمي»
13 ابريل 2025 01:01

الفجيرة (الاتحاد)

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قالت إدارة نادي الفجيرة العلمي، إن 250 فرداً، استفادوا من البرامج التدريبية والتوعوية للنادي، ضمن نتائج إحصائيات الربع الأول لعام 2025، التي تمحورت حول عدة موضوعات، أبرزها لغات البرمجة للتقنيات الحديثة ومستقبل الاستدامة ودور أولياء الأمور في تنمية روح الابتكار وفضل العلم والعلماء. كما استهدفت البرامج عدة فئات من المجتمع، وهم الطلبة والموظفون والأطفال، إلى جانب تخصيص برنامج تدريبي لجمعية رعاية الأحداث، وجلسة حوارية مخصصة للشباب تحت عنوان «تحديات الشباب في عصر التكنولوجيا».  وقال الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، إن الجانب التدريبي والتوعوي من أولويات النادي للمجتمع، التي يحرص عليها في نشر المعلومات المفيدة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول استخدام التقنيات والتكنولوجيا بالنسبة للشباب، والتي تعكس جهود النادي في تعزيز الوعي التقني لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى فتح مجال مشاركة الجمهور في برامج النادي وتنفيذ اقتراحاتهم التدريبية للفترة القادمة للنادي. وأضاف المعيلي، أن الشراكات مع الجهات المحلية والمؤسسات هي أهم ركائز نجاح تنفيذ برامج النادي في التدريب والتوعية، التي جاءت نتاج الرؤية الطموحة للنادي في تمكين الشباب في الإمارة لمواكبة التطورات العالمية في العلوم والتكنولوجيا، ضمن ضوابط محددة تضمن الاستخدام الإيجابي لهذه التقنيات والاستفادة منها لخدمة الإنسان والمجتمع.

نادي الفجيرة العلمي
الفجيرة
التكنولوجيا
الاستدامة
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