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التعليم والمعرفة

تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي

تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي
14 ابريل 2025 15:43

انطلقت، اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس حاكم الشارقة، فعاليات حفل تكريم الفائزين بـ «جائزة الشارقة للإبداع العربي» بدورتها الـ 28 التي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة على مدى يومين، بمشاركة (470) مشاركاً من مختلف الدول العربية، إلى جانب نيجيريا ومالي. وأوضح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، الأمين العام للجائزة، أن جائزة الشارقة للإبداع العربي أصبحت محطة مضيئة في مسيرة الأدب العربي المعاصر، وركيزة أساسية في دعم المشهد الثقافي من المحيط إلى الخليج، وأضحت مساحة مهمة تحتضن الكتّاب وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة لنشر أعمالهم والانخراط في المشهد الثقافي العربي.

 

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وكرَّم القصير 18 فائزاً وفائزة من مختلف الدول العربية، وذلك في الحقول الأدبية الستة من الجائزة، وهي الشعر والرواية والقصة القصيرة والنص المسرحي وأدب الطفل والنقد، تقديراً لجهودهم الإبداعية. وعقب التكريم، بدأت جلسات الورشة العلمية المصاحبة للجائزة، بعنوان «الشعر العربي بين الأصالة والمعاصرة»، وتتضمن ثلاثة محاور أساسية، الأول «مظاهر التجديد في الشعر العربي المعاصر»، والثاني «القصيدة الجديدة والتراث الشعري»، والمحور الثالث «الأساليب البلاغية الشعرية المعاصرة»، بإشراف الدكتور صديق عمر الصديق. شارك في المحور الأول 4 فائزين هم: محمود وجيه محمود وهدى حلمي متولي (مصر) وهشام المودَن وإلهام زنيد (المغرب)، وفي المحور الثاني شارك 4 فائزين هم: بشرى بنت قاسم (عُمان) وعمرو ماضي (مصر) وسعد السامرائي (العراق) وأحمد كمال (مصر)، على أن تستكمل الورشة العلمية محورها الثالث غداً.

المصدر: وام
الإبداع
جائزة الشارقة للإبداع العربي
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