شما بنت سلطان: تحقيق أهداف الإمارات في تحويل قطاع النفايات إلى «منخفض الكربون»

أبوظبي (وام)

أصدرت مبادرة «صفر نفايات» العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات أول تقرير لها، حول «سياسات التغيير»، يسلط الضوء على الخطوات الضرورية لتحويل قطاع النفايات العالمي إلى قطاع منخفض الانبعاثات.

ويأتي التقرير عقب تنظيم فعالية خاصة بعنوان «الضرورة الحاسمة لإزالة الكربون من قطاع النفايات» بقيادة مؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي. وشهدت الفعالية جلسة نقاشية جمعت نخبة من الخبراء في إدارة النفايات وممثلين من القطاعين العام والخاص، ناقشوا خلالها إمكانات تطبيق نهج استراتيجي متكامل لإزالة الكربون، وتعزيز جهود إعادة التدوير.

وتعقد سلسلة «سياسات التغيير» التي تنظمها المؤسسة اجتماعات دورية تجمع صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص لمناقشة أبرز التحديات المناخية، واقتراح الحلول الفعالة مع التركيز على إزالة العقبات، وتحديد فرص التعاون لتحقيق نتائج ملموسة.

ويستعرض التقرير موضوعات محورية، تشمل تعزيز الحوافز لإعادة التدوير، وفرض تسعيرات للكربون ورسوم على مكبات النفايات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى دعم مسارات العمل الستة للمبادرة، ومنها تطوير البيانات والتمويل والحلول التقنية والتشريعات العالمية والمشاركة المجتمعية.

كما يتطرق التقرير إلى العقبات الأساسية في إزالة الكربون، مثل التحديات الاقتصادية وقابلية توسيع تطبيق التقنيات المستدامة، والتي تتطلب نماذج أعمال مبتكرة ودعماً سياسياً طويل الأمد.



خطوة جوهرية

قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إن تقرير سياسات التغيير يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف الإمارات في تحويل قطاع النفايات إلى قطاع دائري منخفض الكربون، موضحة أنه جمع خبراء من المجالات المختلفة لاقتراح حلول قابلة للتنفيذ تغطي التمويل والسياسات والسلوك المجتمعي، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي.



الذكاء الاصطناعي

من جانبه، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، إن التقرير يمثل إنجازاً محورياً في مساعي إزالة الكربون من قطاع النفايات من استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع النفايات إلى توفير الحوافز المالية لإعادة التدوير، وأنه يوفّر خريطة طريق عملية لتحويل إدارة النفايات إلى محرك رئيس للاستدامة والنمو الاقتصادي.

وتضم مبادرة «صفر نفايات» أكثر من 50 عضواً، وتحظى بدعم وزارة التغير المناخي والبيئة.