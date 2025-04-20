«دبي للمرأة» تطلق سلسلة جلسات «رائدات الأعمال»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة سلسلة جلسات «رائدات أعمال دبي»؛ بهدف تسليط الضوء على نماذج نسائية ناجحة في مجالات متنوعة بقطاع ريادة الأعمال، وإتاحة المجال لتعميم الاستفادة من تجاربهن الملهمة، تأكيداً على الدور المهم للمرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

تم تنظيم أولى الجلسات في مكتبة محمد بن راشد، واستضافت المؤسسة فيها كلاً من شذى عيسى الملا، المؤسس، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لعلامة «شذى عيسى»، ورشا الظنحاني، المؤسس، ورئيس مجلس إدارة شركات (باباروتي، براند نويز للدعاية والإعلان، رشا للاستثمارات، ورشا برودكشن)، ولطيفة بن حيدر، مؤسس شركة بَيتُكم، الشريك المؤسس لشركة منتال هيلث آي إي، المؤسس لشركة أورورا للتكنولوجيا، بحضور فهيمة عبد الرزاق البستكي، عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

منظومة حكومية متكاملة

قالت منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن تنظيم «رائدات أعمال دبي» يأتي انطلاقاً من النجاح الذي حققته مبادرة «من دبي إلى العالم» التي تم تنظيمها ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، وتنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتكثيف المبادرات التي تسهم في تعزيز مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال، لما يمثله من أهمية محورية في الاقتصاد الوطني.

وأكدت منى المري أن الدولة تتيح آفاقاً واسعة لنجاح رواد الأعمال ونمو مشاريعهم بالاستفادة من الفرص والتسهيلات المتوفرة، بما في ذلك تمويل المشاريع، وسهولة الوصول للتمويل اللازم والسياسات الحكومية الداعمة، بالإضافة إلى سهولة الوصول للأسواق، مضيفةً أن مؤسسة دبي للمرأة تولي دعم المرأة في ريادة الأعمال أهمية كبيرة ضمن أهداف ومحاور خطتها الاستراتيجية، تأكيداً على أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات موطناً لريادة الأعمال بحلول عام 2031، من خلال تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو.

رائدات الأعمال

بدورهن، توجهت رائدات الأعمال الثلاث بالشكر لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لما تقدمه سموها من دعم متواصل للمرأة في مختلف المجالات، وفي مجال ريادة الأعمال بصفة خاصة، وأشدن بهذه المبادرة المتميزة لمؤسسة دبي للمرأة والتي تمثل منصة للتعريف بالتجارب الناجحة في ريادة الأعمال وتبادل المعرفة والخبرات مع المهتمات بهذا المجال.

جودة حياة المرأة

أكدت نعيمة أهلي أن إنجاح دور المرأة في ريادة الأعمال يسهم في تعزيز جودة حياتها وأسرتها، ويدفع الاقتصاد الوطني لمزيد من النمو والازدهار، وقالت: «نفتتح هذه الجلسات في وقتٍ تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية بيئة حاضنة ومتميزة لريادة الأعمال، كما تأتي استكمالاً لمبادرات وبرامج أخرى أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة خلال الفترة الماضية ضمن جهود دعمها في المجال الاقتصادي، من بينها على سبيل المثال (مبادرة من دبي إلى العالم) التي تم تنظيمها ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، و(المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال الإماراتيات من موظفات حكومة دبي)، في شهر مارس الماضي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة 33 رائدة أعمال من 16 جهة حكومية، إضافة إلى برنامج (المرأة في ريادة الأعمال)، الذي نظمته المؤسسة في عام 2023 بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، وغيرها من الفعاليات والمعارض والبرامج التي تم إطلاقها في هذا المجال».