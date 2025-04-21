الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك: التسامح والتعايش جزء أصيل من مسيرة الإمارات

نهيان بن مبارك
21 ابريل 2025 13:23

أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عن تدشين منطقة مصفوت، لتكون أحد المواقع المهمة في مشروع "حدائق التسامح"، الذي تنفذه وزارة التسامح والتعايش تعبيرا عن الارتباط بالبيئة المحيطة، وإدراكا لدورها في تشكيل طبيعة الحياة في المجتمع، حتى يتاح للجميع التعرف على ما تحمله حدائق التسامح من معان سامية وأهداف نبيلة تعزز قيم التسامح والتعايش في المجتمع، إضافة إلى الاحتفاء بالسلوك الحميد مع البيئة ومقومات الحياة.

وأعرب معاليه عن سعادته بأن تكون هذه الحدائق من المعالم المهمة في مصفوت، وأن تكون تجسيدا لقيمنا السامية والتزامنا بالتسامح كقيمة وأسلوب حياة.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، قد افتتح موقع حديقة التسامح الذي أنشأته وزارة التسامح والتعايش بمنطقة مصفوت بالتعاون مع بلدية عجمان، وقام بزراعة شجرة الغاف في صدارة الحديقة، يرافقه عدد من المسؤولين المحليين وأهالي المنطقة، احتفاء باختيار مصفوت لتكون إحدى الأماكن المختارة لحدائق التسامح عبر الإمارات.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بالتعاون المثمر بين وزارة التسامح والتعايش ودائرة البلدية والتخطيط - عجمان، مثمنا جهودها لضم مصفوت واحدة من حدائق التسامح بالدولة، وأن تكون على خارطة درب التسامح بالإمارات، بما يحمله ذلك من دلالات مهمة لتعزيز قيم التسامح والتعايش لدى كافة فئات المجتمع الإماراتي ولتكون مزارا لكافة ضيوف الإمارات.

وقال:" نعتز في الإمارات بما يؤكده لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" دائما، على أن قيم ومبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، هي جزء أصيل من مسيرة الدولة، وهي امتداد طبيعي لمنهج زايد الخير، في تحقيق السعادة والسلام والاستقرار في كل مكان ".

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يحضر احتفالات عيد القيامة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بأبوظبي
سيف بن زايد: تمكين أبناء الوطن من التميز والابتكار

وتقدم معاليه إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، بأسمى معاني الشكر والاحترام، اعزازا لشخصه الكريم، وتقديرا لجهود سموه المتواصلة في سبيل أن تكون الإمارات دائما، دولة تتبنى السلام، وسيلة وغاية، وتتخذ من الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش منهجا وطريقا.

وأكد أن إضافة الوزارة لمنطقة مصفوت كموقع مهم لحدائق التسامح يسهم في تحقيق النجاح في عمل وزارة التسامح والتعايش، وفي جعل التسامح والأخوة الإنسانية قيمة أصيلة وأسلوب حياة لدى جميع فئات المجتمع وجانبا أساسيا في القوة الناعمة للإمارات.

وأعرب عن أمله في الاستمرار في العمل لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وضم الكثير من المواقع المهمة بالدولة إلى مبادرة " حدائق التسامح" تأكيدا على أن المجتمع المتسامح هو مجتمع ناجح يحقق التميز في كافة جوانب الحياة، وليكن الهدف هو الإصرار على تحقيق التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والاحتفاء بآثار ذلك، في تحقيق جودة الحياة في المجتمع.

يذكر أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أعلن في نوفمبر الماضي، عن تدشين حديقة "أم الإمارات"، لتكون أول موقع في مشروع "حدائق التسامح".

المصدر: وام
التسامح
نهيان بن مبارك
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
الرياضة
بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
اليوم 13:30
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: التسامح والتعايش جزء أصيل من مسيرة الإمارات
اليوم 13:23
رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!
الرياضة
رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!
اليوم 13:14
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
الرياضة
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
اليوم 13:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©