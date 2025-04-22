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راشد بن حميد يستعرض خطط جامعة عجمان

راشد بن حميد يستعرض خطط جامعة عجمان
23 ابريل 2025 01:24

عجمان (وام)

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ناقشت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء جامعة عجمان، أبرز إنجازات الجامعة التي تعزز مكانتها على خريطة التعليم العالي الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس اجتماع اللجنة، بحضور عبدالله المزروعي، عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي في عجمان، والدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة.
وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي ما حققته الجامعة من خطوات نوعية تعزز من تنافسيتها، مشيراً إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التميز، مرتكزة على جودة برامجها الأكاديمية، ومتانة البنية المؤسسية، واتساع شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة رؤية واضحة، وعمل مؤسسي متكامل، وإيمان راسخ بدور العلم في بناء مستقبل الإنسان والمجتمع. وقدّم الدكتور كريم الصغير عرضاً لأبرز الإنجازات، مضيفاً أن الاعتماد يشمل برامج البكالوريوس في جراحة الأسنان، وبرامج الماجستير في علاج جذور الأسنان وطب أسنان الأطفال.

راشد بن حميد النعيمي
عجمان
جامعة عجمان
التعليم العالي
عبدالله المزروعي
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