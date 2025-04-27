عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد وعمار بن حميد يحضرون أفراح المزروع والشريف

عجمان (وام)

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن أحمد بن سالم المزروع، بقاعة الجواهر، بمناسبة زفاف نجله راشد، على كريمة زين بن محمد بن حسن الشريف.

وهنأ سموهم العريسين وذويهما، متمنين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

حضر حفل الاستقبال عدد من الشيوخ والمسؤولين الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.