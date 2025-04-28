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علوم الدار

انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تستمر حتى 30 أبريل في مركز أدنيك أبوظبي
28 ابريل 2025 12:19

 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي تستمر حتى 30 أبريل 2025، في مركز أدنيك أبوظبي.

 

وتُعَدُّ المسابقة، أكبر حدث في دولة الإمارات في مجال مسابقات المهارات التقنية والمهنية، والتي ينظّمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع". 

 

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كما انطلقت اليوم أعمال منتدى القادة للتعليم التقني والمهني، المصاحب لفعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، ليسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي، ودوره المحوري في مواجهة التحديات المجتمعية، إلى جانب تعزيز التدريب التقني والمهني بطرق مبتكرة، لمواكبة استراتيجيات التنمية المستدامة والإسهام في بناء الكفاءات الوطنية.

المصدر: وام
الشيخة فاطمة
مهارات الإمارات
الإمارات
أدنيك
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