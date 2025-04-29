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شرطة دبي تُضم "رولز رويس كولينان" لأسطول دورياتها السياحية

شرطة دبي تُضم "رولز رويس كولينان" لأسطول دورياتها السياحية
29 ابريل 2025 16:41

دشنت شرطة دبي خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، سيارة "رولز رويس كولينان" المُعدلة التي انضمت إلى أسطول دورياتها الأمنية السياحية الفارهة، والتي تتميز بقوة 610 أحصنة وسرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومتراً في الساعة، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كلم خلال 5 ثوانٍ فقط. 

 

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، خلال تفقده منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في المعرض، أن الأمن السياحي يشكّل ركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تمكين هذا القطاع الحيوي يتطلب شراكات فاعلة بين الجهات الأمنية والقطاعات السياحية والاستثمارية، بما يعزز من مكانة دبي وجهةً عالمية آمنة وجاذبة للسياحة. 

 

وقال إن المنصة تبرز التطور النوعي الذي حققته الشرطة السياحية من خلال اعتماد أحدث أساليب الذكاء الاصطناعي والحلول الأمنية المبتكرة، بما يواكب متطلبات الزوار الدوليين. 

 

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وتفقد اللواء الغيثي نظام "التوأم الرقمي للشرطة السياحية"، الذي يتيح التفاعل الذكي مع السياح عبر الرد الآلي على الاستفسارات والشكاوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، على مدار الساعة، إلى جانب خدمة "أبحر بأمان"، التي توفر وسيلة رقمية موثوقة لمرتادي البحر لطلب النجدة، وتحديد مواقعهم ومتابعة رحلاتهم عبر خريطة تفاعلية مرتبطة بغرفة العمليات. 

 

كما اطلع على مجموعة من الخدمات الأخرى، شملت خدمة "عين الشرطة"، ومتحف الشرطة، ونظام المفقودات والمعثورات، وبرنامج "إسعاد"، إلى جانب عرض خاص لفريق شجعان حتا والدورية الرباعية (Can-Am) التابعة لمركز شرطة حتا، والتي تُستخدم في تنفيذ المهام الأمنية في المناطق الجبلية والوعرة. 

المصدر: وكالات
سوق السفر العربي
شرطة دبي
رولز رويس
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