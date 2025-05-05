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خليفة بن محمد: عناصر القوات المسلحة فرسان الحق

خليفة بن محمد: عناصر القوات المسلحة فرسان الحق
6 مايو 2025 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، عن اعتزازه بعناصر القوات المسلحة الإماراتية، واعتبرهم فرسان الحق، وسياج الوطن، وصمّام الأمان الذين عاهدوا الله والوطن والقيادة على خدمة الإمارات بإخلاص وتفانٍ وبروح التضحية والفِداء.
وقال في كلمةٍ بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة: «إن يوم السادس من مايو كل عام، يعدّ واحداً من أهم الأيام التاريخية والقرارات الحكيمة التي اعتمدها الآباء المؤسسون في توطيد دعائم دولة الاتحاد، وصون منجزاتها، ومسيرتها المباركة للحفاظ على المكتسبات والتلاحم والوحدة».
وأكد أن قواتنا المسلحة قد شهدت تقدماً نوعياً ودولياً في كافة وحداتها العسكرية، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مما جعلها تحظى اليوم بتقدير ودور فاعل في تعزيز الاستقرار العالمي، وبما يخدم المصالح الوطنية، وتحقيق السلام في العالم أجمع.
وتوجّه بالتحية إلى عناصر قواتنا المسلحة، مثمناً تفانيهم وتضحياتهم، مترحّماً بهذه الذِكرى العزيزة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة؛ نصرةً للدين والحق والشرعية، ومشيداً برسالتهم النبيلة والصادقة، ليبقى اسم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مقروناً دائماً بالعزة والفخر والنَّخوة العربية.

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