قائد الطيران المشترك: أنبل القرارات في تاريخ الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

قال العميد الركن يوسف عبدالله الكعبي، قائد الطيران المشترك، إن توحيد قواتنا المسلحة، كان وما يزال واحداً من أنبل القرارات في تاريخ دولة الإمارات، ومن أعظم ما أنجزته القيادة الرشيدة في مسيرة بناء الاتحاد، وقال في كلمة بهذه المناسبة:

في السادس من مايو من كل عام، تُطل علينا ذكرى خالدة محفورة في وجدان كل عسكري، ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، التي كانت وما تزال من أنبل القرارات في تاريخ دولة الإمارات، ومن أعظم ما أنجزته القيادة الرشيدة في مسيرة بناء الاتحاد، ففي هذا اليوم توحّدت الإرادات، وتلاقت العزائم، وتكاملت الطاقات العسكرية، لتشكّل درعاً واحداً يحمي الوطن، ويصون مقدراته، ويرفع رايته بين الأمم. وفي هذه الذكرى الوطنية العزيزة، نقف نحن في قيادة الطيران المشترك وقفة اعتزاز وامتنان، ونُجدّد من خلالها ولاءنا لوطن أعطى بلا حدود، ولقادةٍ أوفياء جعلوا من القوات المسلحة رمزاً للقوة والانضباط والسيادة.

لقد شهدت قيادة الطيران المشترك بدعم من القيادة الرشيدة تطوراً كبيراً في بنيتها، وتم تزويدها بأحدث المعدات، والطواقم الجوية ذات الكفاءة العالية، ضمن إطار تكاملي يخدم الجاهزية القتالية والاحترافية التنفيذية. وفي هذه المناسبة العزيزة، نتقدّم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، ونعاهد شعبنا الكريم، بأن نظل، مستعدين دوماً للذود عن أرضنا من الجو كما من البر والبحر، وأن نبقى الجناح الساند، والذراع الحاسم، والحضور القوي في كل ميدان.