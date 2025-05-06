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رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
6 مايو 2025 18:59

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً، من معالي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، وفرص تنميتهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية الدفع تجاه مسار السلام، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

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