دلما مول يطلق فعاليات صيفية كبرى لاستقبال الموسم الجديد

أطلق دلما مول، الوجهة المفضلة للتسوق والترفيه في أبوظبي، فعالياته الصيفية الكبرى التي تقدم مزيجًا مميزًا من العروض الحصرية، الترفيه العائلي، والعروض الفنية التي تلبي جميع الأذواق.

تستمر عروض الموسم الصيفي من 29 مايو وحتى 27 يوليو، وتتوزع على ثلاث مراحل احتفالية: عروض إطلاق الموسم (29 مايو – 1 يونيو)، عروض العيد الكبرى (6 – 8 يونيو)، وعروض الصيف المستمرة حتى 27 يوليو.

يضم المول أكثر من 450 علامة تجارية تقدم خصومات لا تُفوّت، مما يجعله الوجهة المثالية لتجديد الملابس، واقتناء هدايا العيد، والاستمتاع بعروض الصيف وسط أجواء نابضة بالحياة.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يقدم دلما مول عروض لونا لاند الموسيقية القادمة من لبنان.

يمكن للزوار الاستمتاع يوميًا من 6 إلى 8 يونيو من الساعة 5:00 العصر الى الساعة 10:00 مساءً بثلاث عروض مسرحية ساحرة هي:

- لونا وجزيرة حورية البحر، لونا واحتفالية الزهور، لونا والبطة دك دك.

- تحمل هذه العروض رسائل قوية عن القيم العائلية، وتوفر تجربة ترفيهية تفاعلية مبهجة.

كما تكتمل أجواء العيد بورش عمل تعليمية تفاعلية للأطفال تجمع بين المرح والتعلم، حيث يطلق الأطفال العنان لإبداعهم من خلال أنشطة مبتكرة، وتبدأ الورش من الساعة 2:00 ظهراً الى الساعة 10:00 مساءً.

يستمر دلما مول في تعزيز تجارب الترفيه العائلي، حيث أصبح منتزه ليو ولونا للأطفال، الذي تم افتتاحه مؤخرًا، وجهة مفضلة للعائلات. كما يستعد المول لاستقبال مرافق جديدة مثل باتل بارك وVR Park، ليقدم المزيد من المغامرات والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد الأسرة.

وفيما يخص تجارب الطعام، يضم المول مجموعة من أشهر المطاعم التي ترضي مختلف الأذواق، منها: آي هوب، أبل بيز، شيليز، كامات، تيكساس جريل هاوس، بابا روتي، فايرهاوس سابز، وقصر الهند. كما يستعد لافتتاح إضافات مميزة قريبًا مثل بييتس كوفي وهلا شاورما، ليواصل تقديم تجارب طعام فريدة تلبي رغبات جميع عشاق الطعام.

وفي قطاع التسوق، يستعد دلما مول لاستقبال متجر ديكاتلون الشهير، الذي يضيف قيمة جديدة إلى تشكيلة المتاجر ويمنح الزوار تجربة تسوق متجددة ومتميزة.

وفي تصريح له، قال بهوبيندر سينغ، المدير العام والرئيس المالي في دلما مول:

"لطالما كان هدفنا أن نكون وجهة نابضة بالحياة تحتضن جميع أفراد المجتمع. ومع انطلاق موسم الصيف واحتفالات العيد، نواصل التزامنا بتقديم تجارب ترفيهية غامرة تُسعد الزوار وتقربهم من بعضهم البعض".

سواء كنت تتسوق لعيد الأضحى، أو تبحث عن ترفيه لأطفالك، أو تخطط لعطلة نهاية أسبوع ممتعة، فإن دلما مول هو الوجهة المثالية للاحتفال في قلب العاصمة.

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عيدكم مبارك!



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