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علوم الدار

حجاج «برنامج زايد من خارج الدولة» يختتمون المناسك

حجاج «برنامج زايد من خارج الدولة» يختتمون المناسك
12 يونيو 2025 01:44

مكة المكرمة (الاتحاد) 

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اختتم حجاج برنامج زايد للحج المتوافدون من أكثر من 10 دول حول العالم، مناسكهم، وأدوا طواف الوداع استعداداً للعودة إلى أوطانهم، وسط حفاوة استقبال من ممثلي مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.
وخلال رحلة الحج، رافق مشرفو المؤسسة حجاج البرنامج منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى انتهاء رحلتهم الإيمانية لتوفير أقصى درجات الاهتمام وضمان وسائل الراحة للحجاج الذين ترعاهم المؤسسة ضمن برنامجها السنوي، كما نظمت المؤسسة حفلاً جماعياً لحجاج البرنامج في إطار سعيها لتسليط الضوء على الجهود المبذولة، وإعانة الحجاج على تسهيل أدائهم للمناسك في المشاعر المقدسة.
وأكدت «مؤسسة زايد الإنسانية» أن القيام على راحة هؤلاء الحجاج وإسعادهم لأداء فريضة الحج هي غايتها، حيث اعتادت المؤسسة ووفق نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقديم الدعم لـ 400 حاج من خارج الإمارات من مختلف بلدان العالم سنوياً، لتمكينهم من أداء الحج.
وأعرب الحجاج القادمون من أقطار شتى عن شكرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على التكفل بنفقات الحج، وتيسير حجهم إلى بيت الله الحرام.

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