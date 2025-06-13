جامعة عجمان تفوز بالمركز الثاني في جائزة «عون» للعمل المجتمعي

عجمان (وام)

فاز فريق «عون للعمل المجتمعي» بجامعة عجمان «نادي الهلال الأحمر الإماراتي» -التابع لمكتب شؤون الطلبة- بالمركز الثاني من بين ست جامعات مشاركة في الدورة الثالثة عشرة من جائزة «عون للعمل المجتمعي» للعام الأكاديمي 2024-2025.

ونظمت المسابقة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف ‎ترسيخ روح المسؤولية المجتمعية في القطاع التعليمي، لذلك تم تكريم المبادرات المجتمعية المتميزة في الجامعات، والمؤسسات التعليمية، ودور الحضانة، والمدارس على مستوى دولة الإمارات.

‎أقيم حفل التكريم في مسرح الشيخ زايد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أبوظبي، حيث تم تكريم الطلبة من قِبل أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وراشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات التعليمية من مختلف إمارات الدولة.

وخلال العام الأكاديمي، أطلق فريق «عون» (نادي الهلال الأحمر الإماراتي) بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع، مجموعة متنوعة من 30 مبادرة مجتمعية استهدفت دعم الأسر المتعففة، والمرضى، والأيتام من ذوي الدخل المحدود. وقد أثمرت هذه المبادرات عن تحقيق 1.550 ساعة تطوعية بمشاركة 1.236 متطوعاً، لتصل إلى أكثر من 6.500 مستفيد.

وتنوعت المبادرات بين فعاليات مخصّصة للأيتام، واحتفالات باليوم الوطني، وحملات خيرية مثل «مائدة السعادة» و«كسوة العيد»، بالإضافة إلى برامج توعوية للعناية بصحة الفم والأسنان موجهة للأطفال الأيتام، وزيارات إنسانية للمستشفيات، وحملات للتبرع بالدم نُظمت داخل الحرم الجامعي.