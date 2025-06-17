«الشؤون الإسلامية» تطلق مشروع خدمة تقييم الخطيب بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، «مشروع خدمة تقييم الخطيب باستخدام الذكاء الاصطناعي» التي تعنى بتوفير وعرض خطبة الجمعة للخطيب على جهاز لوحي محمول، مع توافر خاصية تقييم أداء الخطيب أثناء خطبة الجمعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعاتها الوطنية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية التي تحقق سياسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويستهدف دعم رؤية الإمارات واستراتيجيتها في التحول الرقمي والذكي، ورفع كفاءة الخطباء والارتقاء بمستوى أدائهم الخطابي، وضمان التزامهم بنص الخطبة الموحدة.

كما يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للخطب الموحدة وأرشفتها بطريقة منظمة، ومتابعة أداء الخطباء وتقييمه بموضوعية من أجل تصميم برامج تدريبية مُخصصة تلبي احتياجاتهم، وضمان وصول رسالة الخطبة ومحتواها إلى الجمهور بأعلى مستوى من التأثير والوضوح.