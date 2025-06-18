فرع جديد لـ«إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء» في الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)



افتتح مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء (ICLDEC)، وهو جزء من مجموعة M42، منشأته الجديدة رسمياً في ممشى الظفرة بمدينة زايد، في توسع كبير لنطاق خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الظفرة.

يقع المركز في مكان استراتيجي يخدم المرضى من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك السلع والمرفأ والظنة والرويس وطريف، ويسهِّل الوصول إلى خدمات متقدمة في علاج السكري واضطرابات الغدد الصماء.

تنقل المنشأة الجديدة إلى سكان المنطقة خبرة مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، التي تمتد لما يقارب عقدين من الزمن في أبوظبي، مما يسهِّل التشخيص المبكر واستمرارية الرعاية والوصول إلى أحدث خيارات العلاج.

وبتقليص وقت التنقل من أجل العلاج في منطقة الظفرة بأكثر من 75%، سيحسِّن المركز إلى حدٍّ كبير الوصول إلى الرعاية الصحية، لا سيما لأولئك الذين كانوا يضطرون سابقاً إلى السفر إلى المقر الرئيسي للمركز في مدينة أبوظبي.

يُعد مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء نموذجاً رائداً مرموقاً في رعاية مرضى السكري منذ ما يقارب 20 عاماً.

ويُعد مرض السكري من أبرز تحديات الصحة العامة في دولة الإمارات، إذ يقدّر الاتحاد الدولي لمرضى السكري معدل الانتشار بين البالغين بنسبة 12.3%، أي ما يعادل نحو 990.000 شخص.

ويأتي افتتاح مركز الظفرة ضمن التزام مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء بتحسين التدخل المبكر ومعالجة الأمراض المزمنة والنتائج الصحية عموماً عبر خدمات متخصّصة محورها المريض.



علاجات متقدمة

قال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «الإمارات والبحرين» والرعاية العالمية للمرضى في M42: «يشكِّل مرض السكري تحدياً صحياً كبيراً في دولة الإمارات، حيث تتجاوز معدلات الانتشار المعدل العالمي. وإنَّ توسعنا إلى منطقة الظفرة يعكس التزامنا بتسهيل الوصول إلى الرعاية المتخصّصة. وإننا بهذه المنشأة، لا نقلِّص وقت التنقل من أجل العلاج فحسب، بل نضمن أيضاً حصول المرضى على علاجات متقدمة قريبة من مجتمعاتهم».