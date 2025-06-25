"التربية والتعليم": إعلان نتائج الثانوية العامة 30 يونيو الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج نهاية العام الأكاديمي 2024-2025، للمراحل الدراسية كافة، ستصدر يومي الإثنين 30 يونيو الجاري، والثلاثاء الأول من يوليو المقبل.



وخصصت الوزارة يوم الاثنين، لنتائج الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر، على أن يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في الساعة 4 مساءً، ويوم الثلاثاء الأول من يوليو لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة 4 مساءً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج نهاية العام الأكاديمي عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.