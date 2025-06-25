الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"التربية والتعليم": إعلان نتائج الثانوية العامة 30 يونيو الجاري

وزارة التربية والتعليم
25 يونيو 2025 12:17

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج نهاية العام الأكاديمي 2024-2025، للمراحل الدراسية كافة، ستصدر يومي الإثنين 30 يونيو الجاري، والثلاثاء الأول من  يوليو المقبل.


وخصصت الوزارة يوم الاثنين، لنتائج الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر، على أن يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في الساعة 4 مساءً، ويوم الثلاثاء الأول من يوليو لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة 4 مساءً.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يبارك إحراز جامعة الشارقة المركز الأول محلياً وفق «يو إس نيوز»
"التربية": ضوابط جديدة في تدريس "العربية" و"الإسلامية"

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج نهاية العام الأكاديمي عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.

 

المصدر: وام
التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
آخر الأخبار
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
الرياضة
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
الرياضة
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في مركز توزيع بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توقف مؤقتاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
27 يونيو 2025
صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أميركي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي
27 يونيو 2025
عسكريون روس أُطلق سراحهم بعملية تبادل أسرى (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: سنواصل تشجيع موسكو وكييف على التفاوض
27 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©