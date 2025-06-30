الثلاثاء 1 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جامعة محمد بن زايد» تُمهّد لتحوّل جوهري في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي

الدراسة تُمهّد لتحوّل جوهري في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي (وام)
1 يوليو 2025 01:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
الصين تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي للتعليم المدرسي

أنجز فريق بحثي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي دراسة بحثية نُشرت في دورية «نيتشر لذكاء الآلة» في 23 يونيو، تُمهّد الطريق أمام تحوّل جوهري في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي.
ونجح البروفيسور سامي حدادين، نائب الرئيس للأبحاث وأستاذ الروبوتات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع طالبه السابق الدكتور لارس يوهانسماير، والدكتور يانان لي من جامعة ساسكس، والبروفيسور إتيان بورديه من كلية إمبريال لندن، في إنجاز الدراسة التي تقدم إطار عمل مبتكراً في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، تحت مسمى «المهارات اللمسية»، وهو إطار عملي يستند إلى أسس علمية متينة، وقابل للتوسّع، تم استلهامه من المنظومة العصبية البشرية، ومن أساليب التدريب المهني اليدوي.
ويقوم هذا الإطار المبتكر على تصنيف منهجي دقيق يعتمد على مواصفات عملية يضعها الخبراء، ويمكن اعتباره نظام تدريب مخصّصاً للروبوتات، يتيح لها تعلّم مهارات بدنية جديدة بسرعة وإتقان.
وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور حدادين أن إطار العمل الجديد يسهم في تقليص الفجوة بين الخبرة البشرية والقدرات الروبوتية، مضيفاً «ومن المدهش أن نشهد روبوتات تتقن مهام معقّدة بدقّة عالية وبقدرة غير مسبوقة على التكيف، ولا يعتبر الإنجاز تطوراً تدريجياً عادياً، بل قفزة نوعية تمهّد لأتمتة عملية تؤثّر فعلياً في حياتنا اليومية».
يذكر أن إطار العمل الجديد قد خضع لاختبارات مكثّفة شملت 28 مهمة صناعية متنوعة.

تعميم الأتمتة
قال البروفيسور حدادين: «يُشكّل البحث نقلة نوعية على طريق تعميم الأتمتة، حيث نشهد تحوّل الروبوتات إلى مساعدين مهرة قادرين على التكيّف.. الآن أصبح بإمكان القطاعات الصناعية أن تتوقع الوصول إلى أتمتة أكثر شمولاً للمهام اللمسية المعقّدة».

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
الرياضة
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
اليوم 16:02
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
الرياضة
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
اليوم 15:52
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
اليوم 15:45
المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
الرياضة
المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
اليوم 15:30
معرض دبي للطيران 2025 يكشف عن أجندة فعالياته
علوم الدار
معرض دبي للطيران 2025 يكشف عن أجندة فعالياته
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©