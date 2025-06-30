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علوم الدار

انطلاق الجولة السابعة من «حلول شبابية»

انطلاق الجولة السابعة من «حلول شبابية»
1 يوليو 2025 01:05

أبوظبي (وام) 

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أعلن مركز الشباب العربي، أمس، انطلاق أعمال الجولة السابعة من مبادرة «حلول شبابية» التي تقام بالشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، بمشاركة 26 شركة ناشئة تعمل في القطاع الصناعي بالإمارات، وذلك ضمن مسار تدريبي مكثف يقام عن بُعد ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع بإشراف من شركة Elevate Ventures، المتخصصة في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة.
وقال معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، إن مركز الشباب العربي يحرص على الالتزام بنموذج يعمل على بناء جيل شبابي قادر على مواجهة التحديات وتقديم الحلول واتخاذ القرارات، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ الجولة لشعار «صنع في العالم العربي» يعكس إيماننا العميق بدور الشباب في تطوير مجتمعاتهم، ودعمهم لتقديم مبادرات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتبرز قصص نجاح ملهمة على مستوى المنطقة.
وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز قدرات الشباب في القطاع الصناعي، انطلاقاً من إيمان المركز بالدور المحوري القيادي في هذا القطاع الحيوي، حيث تهدف إلى تمكين الشباب من تقديم حلول صناعية مبتكرة تواكب احتياجات السوق المحلي وتدعم أولويات الدولة.

حلول شبابية
الإمارات
مبادرة حلول شبابية
مركز الشباب العربي
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
المؤسسة الاتحادية للشباب
سلطان النيادي
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