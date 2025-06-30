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نادي الفجيرة العلمي يحصد 9 ميداليات ذهبية و4 جوائز دولية بمسابقة الابتكارات بماليزيا

نادي الفجيرة العلمي يحصد 9 ميداليات ذهبية و4 جوائز دولية بمسابقة الابتكارات بماليزيا
1 يوليو 2025 01:00

كوتشينغ - ماليزيا (وام)

توّج نادي الفجيرة العلمي بـ9 ميداليات ذهبية و4 جوائز خاصة خلال المعرض والمسابقة الدولية للابتكارات اللذين أقامتها منظمة العلماء الشباب الماليزية بمشاركة 15 دولة، وأكثر من 670 مبتكراً من مختلف أنحاء العالم، يمثلون 180 فريقاً علمياً. وشارك النادي في المسابقة بـ6 مشاريع علمية مبتكرة ومطورة من تنفيذ منتسبيه، تنوّعت بين التقنيات البيئية والروبوتية والخدمية، وتضمنت قارباً ذكياً للإنقاذ للمبتكر نهيان أحمد اليماحي، وطائرة نثر البذور الزراعية للمبتكر أحمد سيف المسامري، وروبوت إطفاء حرائق للمبتكر عبدالله النعيمي، وجهاز الفاحص الأمني للمبتكر حمد سالم المسماري، والرافعة الشوكية للمبتكر مطر عمر اليماحي، وطائرة توصيل الأدوية للمبتكر سالم اليليلي، وحصلت جميع المشاريع على الميداليات الذهبية.
فيما نال النادي جائزتين ضمن فئة Top 5، وجائزة في فئة Top 8، إلى جانب جائزة Top 1 كأفضل قيادي وحصدها الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، عن فئة مدراء وقادة الفرق العلمية.
واختير الدكتور سيف المعيلي، ومشرفو الفريق الإداري والعلمي لتمثيل دولة الإمارات ضمن لجان التحكيم الدولية، التي قامت بتقييم مشروعات فرق من دول متعددة، ما يعكس الثقة الدولية بكفاءات النادي والكوادر الإماراتية. وأشاد المحكّمون بالمستوى المتقدم الذي ظهر عليه أعضاء النادي من حيث العرض والشرح والتفاعل، بفضل تراكم الخبرات من مشاركاتهم السابقة التي مكنتهم من إيصال أفكارهم العلمية بوضوح واحترافية عالية.

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