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علوم الدار

دراسة لـ«تريندز» تستعرض استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة

الدراسة تتناول تحوّل قطاع الإعلام بفضل تطورات الذكاء الاصطناعي (من المصدر)
2 يوليو 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد) 

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة بعنوان «إنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعي في الصحافة: صعود التقارير الصحفية الآلية»، تتناول التحوّل الجذري الذي يشهده قطاع الإعلام بفضل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وسلطت الدراسة، التي أعدتها الباحثة الرئيسة نور المزروعي، رئيسة برنامج الذكاء الاصطناعي في «تريندز»، الضوء على كيفية استخدام أدوات التحليل الآلي القائمة على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتعلم الآلة (ML) لإنتاج محتوى إخباري سريع ودقيق، خاصة في المجالات القائمة على البيانات، مثل الأخبار المالية والرياضية والأحوال الجوية. وتوقفت الدراسة عند أبرز النتائج، مشيرة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية، حيث تُسهم التقارير الآلية في إنتاج آلاف المقالات في وقت قياسي، كما في تجربة وكالة «أسوشيتد برس» مع التقارير المالية. وحذّرت الدراسة، من مخاطر «الهلوسة» (Hallucination) في نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث قد تقدم معلومات غير دقيقة أو متحيزة بسبب بيانات التدريب. وأكدت ضرورة الحفاظ على القيم الصحفية التقليدية، مثل النزاهة والتنوع، مع الاستفادة من كفاءة الذكاء الاصطناعي.

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مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
الذكاء الاصطناعي
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