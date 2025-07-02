نادي الفجيرة العلمي يوقّع ثلاث اتفاقيات علمية دولية في ماليزيا

ساراواك (وام)



وقّع نادي الفجيرة العلمي ثلاث اتفاقيات تعاون مع جهات دولية متخصّصة في الابتكار والتعليم والتكنولوجيا، بهدف إلى تعزيز الشراكات العلمية وبناء جسور التعاون الدولي في مجالات العلوم والتقنية. وجاءت الاتفاقية الأولى بين نادي الفجيرة العلمي ومنظمة العلماء الشباب الماليزية، حيث وقّعها عن الجانب الإماراتي الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، فيما مثّل الطرف الماليزي الدكتور رزمي عبدالرحمن، رئيس المنظمة.

كما وقّع الدكتور المعيلي اتفاقية تفاهم ثانية مع المنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، ومثّلت الطرف الآخر الدكتورة مروة عمارة، رئيسة المنتدى، فيما جاءت الاتفاقية الثالثة مع مؤسسة «المعلمين العالميين من أجل التحول المستدام»، ووقّعها عن المؤسسة الدكتور سابياساتشي ماجومدار، الرئيس لـ GEIST العالمية، الهند.

ونصّت الاتفاقيات الثلاث، على التعاون في مجموعة من المجالات العلمية والتعليمية المحورية، من أهمها اعتماد نادي الفجيرة العلمي كشريك استراتيجي، وممثل رسمي للمسابقات العلمية في دولة الإمارات لتنظيم واستضافة المسابقات الوطنية التابعة للمنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار والتكنولوجيا في دولة الإمارات، وتدريب وتأهيل المشرفين والمدربين.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن رؤية النادي الرامية إلى إعداد جيل مبدع ومؤهل علمياً قادر على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.