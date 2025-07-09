النائب العام لإمارة دبي: «فحص الوثائق» بإقامة دبي يعزز الأمن الوثائقي

دبي (وام)

أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بالتطور الكبير في كفاءة مركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في ضبط الوثائق المزوّرة.

جاء ذلك، خلال زيارته لمركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رافقه فيها المستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.

وكان في استقبال الوفد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، ومساعدي المدير العام، إلى جانب كبار القيادات التنفيذية في الإدارة.

واطلع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، على آليات العمل في المركز.