الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام لإمارة دبي: «فحص الوثائق» بإقامة دبي يعزز الأمن الوثائقي

عصام الحميدان ومحمد المري وعبيد بن سرور والحضور خلال الزيارة (وام)
10 يوليو 2025 01:15

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
الإمارات تتصدر المشهد الإنساني العالمي للمساعدات إلى غزة

أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بالتطور الكبير في كفاءة مركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في ضبط الوثائق المزوّرة.
جاء ذلك، خلال زيارته لمركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رافقه فيها المستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.
وكان في استقبال الوفد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، ومساعدي المدير العام، إلى جانب كبار القيادات التنفيذية في الإدارة.
واطلع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، على آليات العمل في المركز.

النائب العام
دبي
الإمارات
النائب العام بدبي
عصام عيسى الحميدان
عصام الحميدان
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
الوثائق
محمد المري
محمد أحمد المري
آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
الذكاء الاصطناعي
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©