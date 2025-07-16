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منصور بن زايد يشارك في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي».. ويشيد بدورها في تعزيز نمط الحياة الصحي

منصور بن زايد يشارك في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي».. ويشيد بدورها في تعزيز نمط الحياة الصحي
16 يوليو 2025 21:40

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، التي تنظمها مجموعة أدنيك ومجلس أبوظبي الرياضي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

والتقى سموه بالمنظمين، حيث استمع إلى شرح حول البرامج الرياضية والأنشطة المتنوعة التي تتضمنها فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، والتي تشمل رياضات جماعية وفردية، وفعاليات مخصصة للعائلات والأطفال، ما يجعلها فعاليات متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

كما قام سموه بجولة اطلع خلالها على أبرز المرافق التي تضمها الفعالية، التي تُعد الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 37 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 52 مضماراً وملعباً مغلقاً ومكيفاً لأكثر من 12 رياضة جماعية تم تجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية، ومضماراً للجري بطول 1.2 كيلومتر.

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كما شارك سموه في مباراة ودية لكرة الطائرة، جمعت عدداً من الرياضيين من أفراد المجتمع، في خطوة تجسد حرص سموه على التفاعل المباشر مع الفعاليات المجتمعية، ودعم النشاط الرياضي خلال موسم الصيف.

وأشاد سموه بمستوى التنظيم، والدور الذي تؤديه الفعالية في توفير بيئة رياضية شاملة تشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، خاصة خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أهمية المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، من خلال إتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية لممارسة الرياضة في أجواء آمنة وملائمة.

المصدر: وام
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