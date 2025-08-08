«لولو» تطلق حملة لإعادة تدوير الزي المدرسي

أبوظبي (الاتحاد)

وراء كل زي مدرسي في خزانة ملابس العائلة قصة نمو وتطور.

ومع حلول موسم العودة إلى المدارس، دعت لولو هايبرماركت الطلاب والعائلات في الدولة إلى إعادة استخدام هذا الزي المدرسي من خلال برنامجها لإعادة تدوير الزي المدرسي، وهي مبادرة هادفة تُحوّل الزي المدرسي غير المستخدم إلى موارد ذات قيمة.

وفي إطار الحملة نشجع الجمهور على التبرع بالزي المدرسي القديم في أي من نقاط التجميع الـ49 التابعة للولو والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارات.

والعملية بسيطة ولكنها مؤثرة، فكل ما يتعين على المتبرعين فعله هو وضع الزي المدرسي المستخدم في صناديق التجميع المخصصة في أقرب فروع «لولو».