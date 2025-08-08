السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«لولو» تطلق حملة لإعادة تدوير الزي المدرسي

الحملة تحفز طلاب الإمارات لقيادة جهود الاستدامة
9 أغسطس 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية

وراء كل زي مدرسي في خزانة ملابس العائلة قصة نمو وتطور.
ومع حلول موسم العودة إلى المدارس، دعت لولو هايبرماركت الطلاب والعائلات في الدولة إلى إعادة استخدام هذا الزي المدرسي من خلال برنامجها لإعادة تدوير الزي المدرسي، وهي مبادرة هادفة تُحوّل الزي المدرسي غير المستخدم إلى موارد ذات قيمة.
وفي إطار الحملة نشجع الجمهور على التبرع بالزي المدرسي القديم في أي من نقاط التجميع الـ49 التابعة للولو والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارات. 
والعملية بسيطة ولكنها مؤثرة، فكل ما يتعين على المتبرعين فعله هو وضع الزي المدرسي المستخدم في صناديق التجميع المخصصة في أقرب فروع «لولو». 

