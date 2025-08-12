الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

البرازيل تمنح سفير الإمارات أرفع الأوسمة البرازيلية

البرازيل تمنح سفير الإمارات أرفع الأوسمة البرازيلية
12 أغسطس 2025 16:20

منحت وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية البرازيل الاتحادية صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات وسام الصليب الأكبر من درجة الصليب الجنوبي، نظير إسهاماته في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل، وبمناسبة انتهاء مهامه.

ويُعد هذا الوسام الذي تمّ تسليمه إلى السويدي خلال فعالية أقامتها وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية أرفع وسام تقدّمه الحكومة البرازيلية للأجانب، ويُمنح غالباً لرؤساء الحكومات والسفراء وغيرهم من كبار الشخصيات، في التفاتة تعكس التقدير الدبلوماسي لإسهامات مستحقّيه.

وفي كلمة له، ثمّن سعادة كارلوس دوارتي نائب الوزير لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية الإنجازات، التي تم تحقيقها في علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تربط بين دولة الإمارات والبرازيل والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، مشيداً بزيادة الاستثمارات الإماراتية في البرازيل في العديد من المجالات الحيوية.. كما عبّر عن تمنياته للسويدي بالتوفيق خلال مهامه المستقبلية. 

من جانبه، قدم السفير السويدي شكره لقيادة البرازيل على هذا الوسام، والذي يعكس قوة الروابط التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً على حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع البرازيل باعتبارها بلداً مهماً ومؤثراً، فضلاً عن فرص التعاون الواعدة. كما عبّر السويدي عن اعتزازه بالعمل سفيراً لدولة الإمارات لدى البرازيل، موضحاً أنّ ما تم تحقيقه نتاج جهد جماعي أسهمت فيه كل الجهات البرازيلية.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل في مجالات جديدة مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصناعات المتقدمة، والطاقة بكل أنواعها، وغيرها من المجالات.

المصدر: وام
البرازيل
الإمارات
