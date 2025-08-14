الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للتنقل" يصدر تعديلات جديدة على التعرفة المرورية في أبوظبي

"أبوظبي للتنقل" يصدر تعديلات جديدة على التعرفة المرورية في أبوظبي
14 أغسطس 2025 19:28

أصدر مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقُّل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، تعديلات على أحكام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي «درب»، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحدّ من الازدحام على الطرق الرئيسية خلال أوقات الذروة.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث تشمل تعديل فترة التعرفة المسائية لتكون من الساعة 3:00 عصراً حتى 7:00 مساءً، وتبقى الفترة الصباحية دون أي تغيير، من الساعة 7:00 حتى 9:00 صباحاً من يوم الاثنين إلى السبت، على أن تكون الرسوم مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية".

وأضاف المكتب "تتضمَّن التعديلات أيضاً إلغاء الحد الأقصى اليومي والشهري للتعرفة المرورية المعمول بهما حالياً لمركبات الأفراد، ما يعني إلغاء الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها من المركبة يومياً (16 درهم) أو شهرياً، والتي تبلغ (200 و150 و100 درهم) للمركبات الأولى والثانية والثالثة وما فوق".
يستمر احتساب رسوم قيمتها 4 دراهم على كل عبور لبوابات التعرفة في أبوظبي، مع إبقاء سياسة الإعفاء المطبقة حالياً للفئات المستحقة، وتشمل مركبات أصحاب الهمم، والأسَر من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، والمتقاعدين.
وتتولى شركة «كيو موبيليتي»، التابعة للقابضة (ADQ) مسؤولية إدارة وتشغيل منظومة التعرفة المرورية «درب» في أبوظبي، وتنفيذ التعديلات الجديدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي للتنقل
مركز النقل
التعرفة المرورية
نظام التعرفة المرورية
تعديل
