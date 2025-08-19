«التربية»: إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الثاني لجميع المراحل

دينا جوني، ووام (دبي)

نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إحاطة إعلامية، بمشاركة معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، لاستعراض أبرز الاستعدادات التي قامت بها الوزارة استعداداً للعام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026، حيث تم استعراض أبرز ملامح الخطط التطويرية التي ستشهدها منظومة التعليم الحكومية، بما يواكب الأولويات الوطنية ذات الصلة.

كما شارك في الإحاطة المهندس محمد القاسم، وكيل الوزارة، وسليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، وآمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وأكدت معالي سارة الأميري أن الوزارة عملت، منذ يناير الماضي، على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الأكاديمي 2025 - 2026، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، من المباني إلى الخطط التربوية المتقدمة.

وأوضحت معاليها أن العام الأكاديمي المقبل سيشهد العديد من التحديثات النوعية التي ستُسهم في تعزيز تنافسية التعليم الوطني.

وأضافت معاليها أن الوزارة أجرت تغييرات جوهرية على سياسة التقييم لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، شملت هذه التغييرات إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام التمدرس، وتنويع وتحسين أدوات قياس أداء الطلبة، وتحسين جودة الحياة الطلابية، وتطوير أساليب التعلم وطرق التدريس المستخدمة. وبموجب ذلك، تم تعديل أوزان الفصول الدراسية لتتماشى مع تحديثات سياسة التقييم، لتصبح الاختبارات المركزية في الفصل الدراسي الأول والثالث فقط.

وأشارت معاليها إلى اعتماد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل جميع طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شارك فيها 127.500 طالب من 350 مدرسة حكومية وخاصة.

كما أشارت معاليها إلى أن مستجدات العام الدراسي الجديد تتضمن كذلك تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، وذلك من خلال اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، على أن تشمل المرحلة الأولى 26,000 طالب.

وأكدت معالي سارة الأميري أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتعزيز الهوية الوطنية عبر التركيز على اللغة العربية والتربية الإسلامية، باعتبارهما أساساً لبناء شخصية الطالب.

وشملت الخطة زيادة زمن تدريس المادتين في مرحلة رياض الأطفال، وتخصيص ساعات يومية لطلبة الحلقة الأولى لترسيخ مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، من خلال إعادة توزيع الحصص الدراسية داخل اليوم الدراسي، بما يضمن إعطاء الأولوية لما يعزز الهوية الوطنية، دون زيادة في عدد ساعات اليوم المدرسي.

كما سيتم تطبيق التقييم الأساسي لمهارات اللغة العربية في الصف الأول في 100 مدرسة حكومية وخاصة، لتوفير خط أساس لمستوى الطلبة، يتيح تصميم برامج دعم تُسهم في تطوير قدراتهم اللغوية ورفع كفاءتهم تدريجياً، بما يعكس التزام الوزارة الجاد بوضع الهوية الوطنية في صميم التجربة التعليمية.

وعلى صعيد الجاهزية التشغيلية، أعلنت معاليها افتتاح 9 مدارس جديدة في عدد من إمارات الدولة، واستقبال أكثر من 25.000 طالب مستجد، واستقطاب أكثر من 800 كادر تربوي جديد، إضافة إلى صيانة وتجهيز ما يزيد على 460 مدرسة بجميع المستلزمات، كما وفرت الوزارة أكثر من 5.500 حافلة مدرسية لنقل الطلبة، إلى جانب طباعة ما يزيد على 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، وتوزيع ما يقارب 47 ألف جهاز حاسوب محمول.

من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتعزيز جودة حياة الطلبة من خلال إطلاق برنامج التربية البدنية والرياضة والصحة في المدارس الحكومية هذا العام، والذي يتضمن تعزيز نمط حياة صحي مستدام عبر خلق بيئة داعمة تعزز المهارات الصحية في البيئة المدرسية، وكذلك تنظيم بطولات رياضية متخصصة، وإعادة هيكلة حصص التربية البدنية من خلال توزيع أوقات حصص التربية البدنية؛ لتتواءم مع مستهدفات البرنامج، إلى جانب تعزيز التغذية الصحية في المدارس الحكومية عبر تفعيل المرحلة الأولى من توفير وجبات غذائية صحية للطلبة.

وأوضح أنه، واستكمالاً لجهود الوزارة خلال الأعوام السابقة في تجسيد أسمى قيم الشراكة مع أولياء الأمور والكوادر التربوية، لما لذلك من أهمية في توحيد الخطط الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، فقد وضعت الوزارة هذا العام رؤية تربوية تشاركية تُؤمن بأهمية تعزيز إشراك الكوادر التربوية وأولياء الأمور في صناعة القرار التربوي، باعتبارهم مؤثرين وفاعلين في رسم ملامح مستقبل منظومة التعليم الوطني.

وتحقيقاً لهذه الرؤية، أوضح أن هذا العام سيشهد إعادة تشكيل مجالس التعليم، حيث سيضم مجلس القيادات المدرسية 14 عضواً، و14 عضواً في مجلس المعلمين، بينما سيضم مجلس المعلمين الشباب 7 أعضاء، وذلك بهدف تعزيز دور الكوادر في القرار التربوي، إلى جانب تفعيل مجالس أولياء الأمور التي يبلغ عددها 520 مجلساً موزّعة على مختلف مناطق الدولة، وتضم 6.140 عضواً يُمثّلون الشراكة المستمرة مع أولياء الأمور ومساهمتهم في العديد من القرارات والمشاريع التي تنفذها الوزارة.



«من المهارة إلى الصدارة»

تم الإعلان عن أن الوزارة ستستقبل الطلبة عبر حملة تربوية تحت شعار «من المهارة إلى الصدارة»، بمشاركة الكوادر التربوية وأولياء الأمور والمجتمع، بهدف إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات.

وترتكز الحملة على ثلاثة محاور رئيسية: الاستكشاف لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، والركيزة الثانية التطوير من خلال صقل مهارات الطلبة من خلال شراكات استراتيجية توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة، فيما الركيزة الثالثة التميز، من خلال دعم وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية.

وتشمل الحملة برنامجين مصاحبين ينطلقان خلال الشهر الأول من العودة، وهما «أسرتي ملهمة» بمشاركة أولياء الأمور، وبرنامج «ملهمون في الميدان».

ويهدف البرنامجان إلى إلهام الطلبة وتشجيعهم في مسيرتهم التعليمية المتواصلة.

وأكدت الوزارة أن العام الأكاديمي المقبل سيشهد تطبيق منهج الذكاء الاصطناعي الذي استحدثته ليكون جزءاً من التجربة التعليمية.

ويُعد هذا التطبيق الأول من نوعه على المستوى الوطني، بما يتيح تجربة تعليمية واسعة تقدم دروساً مستفادة للمجتمع المحلي والدولي في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وسيتولى تدريس المنهج نحو 1000 معلم في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن تنفيذاً منهجياً يغطي جميع الصفوف.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا المنهج هو تهيئة الطلبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة مهمة في حياتهم اليومية والمستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المسؤول والفعّال بما يدعم مهاراتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات المستقبل.

وأكدت الوزارة أن هذه التجربة ستوفر دروساً عملية قيّمة حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يجعلها فرصة لتطوير السياسات التعليمية محلياً والمساهمة في إثراء النقاش العالمي حول مستقبل التعليم.

وفيما يتعلق بجاهزية الكوادر التربوية، أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير قدرات كوادرها التربوية عبر برامج تدريبية متقدمة، حيث شارك أكثر من 23 ألف كادر في أسبوع التدريب التخصصي الذي تضمن ما يقارب 170 ساعة تدريبية موزعة على نحو 40 ورشة للقيادات والمعلمين، وقرابة 20 ورشة للوظائف الداعمة.

كما سيشهد العام الأكاديمي القادم تطبيق مشروع تقييم الكفاءات التربوية للكوادر المدرسية، الذي يستهدف ما يزيد على 12 ألفاً من كوادر رياض الأطفال والحلقة الأولى، ونحو 11 ألفاً من كوادر الحلقتين الثانية والثالثة، بهدف تحديد مسارات مهنية واضحة، وتمكينهم بما يتماشى مع متطلبات المنظومة التعليمية الوطنية.



«الاتحاد» تسأل و«التربية» تجيب

رداً على سؤال لـ«الاتحاد» بشأن إمكانية تطبيق الدوام المرن تفادياً للازدحامات المرورية الصباحية، أكدت معالي وزيرة التربية والتعليم أن الدوام المدرسي سيبقى موحّداً لجميع الطلبة خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن الوزارة ستجري دراسة شاملة حول انعكاسات تعديل الدوام من جوانب مجتمعية وتربوية وبيئية، على أن تُرفع التوصيات بعد استكمالها.

وشرح سليمان الكعبي، مساعد وكيل الوزارة لقطاع التطوير المهني في وزارة التربية والتعليم لـ«الاتحاد»، أن نظام تقييم الكفاءات للمعلمين والكوادر الإدارية في المدارس الحكومية قد طوّرته الوزارة داخلياً، وهو أول نظام متكامل مبنيّ على الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، حيث يتيح تشخيص التحديات الفردية لكل معلم وكادر وظيفي، ثم تصميم خطط تدريبية وتصحيحية. ويشمل النظام متابعة التحسن وتقديم خطط تمكين مهنية، بما يضمن ترقية المعلمين إلى مراحل متقدمة في مسارهم التربوي.

وأوضحت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد في الوزارة لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، أن قرار إلغاء الاختبارات المركزية في نهاية الفصل الثاني، جاء استكمالاً للخطوات السابقة التي بدأت العام الماضي بإلغاء اختبارات طلبة الحلقة الثانية، مشيرة إلى أن التقييم الختامي لطلبة الحلقة الثالثة سيتم داخل المدارس خلال الحصة الدراسية الاعتيادية في آخر أسبوعين من الفصل، فيما يستمر التقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية.

وتتوزّع الأوزان الجديدة على النحو الآتي:

• الصفان الأول والثاني: تقييم مدرسي كامل يراعي خصوصية المرحلة العمرية.

• الصفان الثالث والرابع: 50% للتقييم المركزي، و50% للتقييم المدرسي.

• الحلقة الثانية: 50% للتقييم المركزي، 40% للاختبارات المدرسية، و10% للتقييم القائم على المشاريع.

• الحلقة الثالثة: 60% للتقييم المركزي، و40% للتقييم التكويني (موزعة بواقع 40% للفصل الأول، 20% للفصل الثاني، و40% للفصل الثالث).

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين التقييمات المركزية والمدرسية.



حصة كل أسبوعين

أوضحت آل صالح آليات إدخال مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، مشيرة إلى أنه سيتم بواقع حصة واحدة كل أسبوعين للحلقتين الأولى والثانية، وحصة أسبوعية لطلبة الحلقة الثالثة، على أن تكون المادة ضمن الفئة (ب)، التي لا تتطلب اختبارات بل تعتمد على المشاريع التطبيقية.

وتركّز المادة على الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تمثّل المرحلة الثانية دمج هذه التطبيقات في العملية التعليمية. وقد شُكّلت لجنة خاصة لمتابعة التطبيق وضمان فعاليته.