"كراكال" تُعرض أحدث منتجاتها في "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"

تعرض شركة "كراكال"، التابعة لمجموعة "إيدج"، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، أحدث منتجاتها التجارية من المسدسات والبنادق إماراتية الصنع، إلى جانب الذخائر خفيفة العيار من شركة "كراكال للذخائر الخفيفة" المنتجة الوحيدة لهذا النوع من الذخائر في الإمارات.

وتعود "كراكال" كراعية للأسلحة في الدورة الثانية والعشرين من الفعالية السنوية، حيث سيتم عرض بنادق الصيد الفاخرة من شركة "ميركل الألمانية" التابعة لكراكال، والتي تمتلك خبرة تتجاوز مئة عام في تصنيع وإنتاج بنادق الصيد الفاخرة مثالية التوازن.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 يتيح للشركة فرصة مثالية لتعزيز العلاقات مع مجتمعات الرماية الرياضية والصيد المتنامية في المنطقة، حيث سنعرض هذا العام أحدث تطورات أسلحتنا النارية التجارية عالية الدقة، وبنادق الصيد المصممة خصيصاً لعملائنا ويندرج ذلك بدءاً من المسدسات عالية الأداء من عيار 9×19 ملم ووصولاً إلى البنادق المتميزة، والذخائر المنتجة محلياً، حيث يهدف جناح كراكال إلى إلقاء الضوء على ريادة دولة الإمارات ضمن مجال تكنولوجيا الأسلحة الخفيفة بالتوازي مع احتضان تراث وتاريخ الدولة العريق".

واحتفاءً بتراث الدولة، ستعرض "كراكال" ثلاث بنادق صيد مختلفة من طراز "ميركل هيليكس ديلوكس للشخصيات الهامة"، والتي تتميز بنقش يدوي فريد على بدن البندقية، بما يشمل حصاناً عربياً، وقلعة الجاهلي، وأفق مدينة دبي، وتصاميم عربية.

كما تضم بنادق الصيد المعروضة من ميركل طرازات "هيليكس سبيدستر"، و"هيليكس بلاك"، و"هيليكس نوبليس"، وبندقية من فئة "K5 أحادية الطلقة"، وبندقية من فئة "جايغر اليدوية"، وبنادق الصيد "أنشوتز"، والبنادق ذات الفوهتين العلوية والسفلية.

وستُعرض كذلك إصدارات مختلفة من طراز "تشايه Z20"، إضافة إلى طراز تشايه Z22 "ساكتون"، ومسدس كراكال 2011 بمجموعة من الإعدادات.