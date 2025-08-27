الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن زايد: ابنة الإمارات نموذج يحتذى في نجاحها وريادتها

نهيان بن زايد: ابنة الإمارات نموذج يحتذى في نجاحها وريادتها
27 أغسطس 2025 14:49

أكّد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسَّسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن المسيرة الفاعلة للمرأة الإماراتية والإنجازات النوعية والاستثنائية التي سطرتها، لم تكن لتتحقق لولا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله، حيث يحرص سموه على أن تكون ابنة الإمارات نموذجاً يحتذى في نجاحها وتميزها وريادتها في شتى المجالات.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، إن المرأة الإماراتية قدمت خلال العقود الماضية أروع الأمثلة في العمل الدؤوب والعطاء والتفاني، لتشارك جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في مسيرة البناء والتنمية المستدامة، فكان لها دور رئيس، وبصمة ناصعة في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والإنسانية والرياضية، وغيرها من أجل بناء غد أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

أخبار ذات صلة
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة

ولفت سموه إلى الدور المحوري، والجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك«أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتحفيز المرأة الإماراتية بأن تكون شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل المشرق لوطننا، حتى غدت اليوم نموذجاً في الطموح والعطاء في جميع ميادين العمل.

وقال سموه: «إن تلك النجاحات التي نحتفي بها اليوم أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«طيّب الله ثراه»، من خلال اهتمامه بتعليم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وحرصه على أن تكون شريكاً حقيقياً للرجل في مناحي الحياة كافة، وفي مواجهة تحديات المستقبل، لنرى اليوم نتاج رؤية المغفور له الشيخ زايد الثاقبة في قدرة المرأة على صناعة الفارق في حياة الأسرة وبناء المجتمع، والمساهمة في التخطيط للمستقبل.

المصدر: وام
نهيان بن زايد
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©