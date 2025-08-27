الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تعزز الشراكة مع المؤسسات التعليمية

خلال زيارة مساعد القائد العام لمدارس حماية للتربية والتعليم (من المصدر)
28 أغسطس 2025 02:20

دبي (الاتحاد)

هنأ العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية والطلبة في مدارس حماية للتربية والتعليم، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مُثمناً الجهود التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم، وتحقيق متطلبات المجتمع العلمية والمعرفية، منوهاً بمخرجات مدارس حماية، التي تواكب المستجدات التي تشهدها حركة النهضة والازدهار في الدولة في مختلف المجالات، للمساهمة في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والقيادة.
جاء ذلك، خلال زيارته لمدارس حماية للتربية والتعليم، ضمن مبادرة «العودة للمدارس» التي يشرف عليها فريق أمن المدارس، والهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقفٍ أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى، بحضور المقدم عبدالله السويدي، المدير والمشرف العام على مدارس حماية، والمقدم حمدان السمت، مدير إدارة مراكز التدريب التخصصي في الإدارة العامة للتدريب، والنقيب محمد بن شفيا، المنسق العام لمدارس حماية، وعدد من الضباط.
والتقى العميد بدران الشامسي مع المعلمين والمشرفين في المدارس، مؤكداً حرص شرطة دبي على متابعة سير العملية التعليمية في مدارس حماية التابعة لها، لضمان جودة التعليم عبر التنسيق المشترك بين إدارات مدارس حماية ووزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، داعياً الطلبة إلى الاهتمام بالتعليم وأن يكونوا قدوة لزملائهم.
وتجول العميد الشامسي في مرافق المدارس والصفوف الدراسية فيها، وتعرف على سير العملية التعليمية وما أعده أعضاء هيئة التدريس بالمدارس من تجهيزات من شأنها مساعدة الطلاب على التحصيل العلمي، وتشجيعهم على الإبداع.
ومن جانبه، قال المقدم عبدالله السويدي، إن زيارة مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، تؤكد حرصه على متابعة سير العملية التعليمية، والاطلاع على تدريب الطلبة على كل ما يحقق ويعزز نهج قادتها للوصول إلى أفضل المستويات التعليمية، عبر التنسيق المشترك مع إدارات مدارس حماية، ووزارة التربية والتعليم، والجهات ذات العلاقة لتقديم كل ما يصب في دعم مسيرة التعليم، حيث تعتبر شرطة دبي أول مؤسسة حكومية بالعالم تقوم بإنشاء مدارس مجانية لأبناء موظفيها.

العام الدراسي الجديد
التعليم
وزارة التربية والتعليم
دبي
شرطة دبي
