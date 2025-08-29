السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

قوات إماراتية تشارك في تمرين مع وحدات من الجيش الأميركي

29 أغسطس 2025 18:41

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن القوات البرية وقيادة حرس الرئاسة شاركت "مع وحدات من الجيش الأميركي، بتمرين مشترك في مركز تدريب الجاهزية المشتركة JRTC بقاعدة فورت بولك في ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأميركية".
وأكدت الوزارة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن التمرين يدخل في "إطار التعاون العسكري المشترك وتعزيز الجاهزية القتالية".

وأضافت الوزارة "تأتي هذه المشاركة ضمن البرامج والخطط التدريبية المعتمدة التي تهدف إلى رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة وتطوير قدراتهم الميدانية، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات مع القوات الصديقة، وبما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة لدولة الإمارات في مختلف مجالات التدريب والجاهزية العملياتية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
