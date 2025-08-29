«عونك يا وطن» يطلق مبادرة لتوزيع الحقائب المدرسية

العين (الاتحاد)

أطلق فريق «عونك يا وطن» التطوعي مبادرته السنوية الخاصة بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار برامجه المجتمعية الهادفة إلى تعزيز قيم العطاء والتكافل، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ودعم مسيرة التعليم في الدولة.

وشهدت المبادرة هذا العام حضور الشيخ سالم بن محمد بن حم العامري، الذي أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الفريق في تنفيذ مبادرات نوعية تمس حاجات المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم يمثل أولوية وطنية راسخة، وأن توفير الدعم للطلبة من الأسر المتعففة يعكس روح التلاحم والتضامن التي تميز مجتمع الإمارات.

ووزع الفريق مئات الحقائب المدرسية المجهزة بالقرطاسية والأدوات التعليمية على عدد من مدارس الدولة، لتصل إلى أيدي الطلبة المستحقين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أسرهم، وتحفيزهم على استقبال عامهم الدراسي بروح إيجابية واندفاع نحو التفوق.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سلام القاسم منسق فريق «عونك يا وطن» أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لجهود الفريق في إطلاق مبادرات إنسانية ومجتمعية مستمرة على مدار العام، تُجسّد القيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات في البذل والعطاء، مشيرة إلى أن العمل التطوعي أصبح اليوم ركيزة أساسية في تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي ودعم مسيرة التنمية.

وحظيت المبادرة بتفاعل مجتمعي واسع من إدارات المدارس وأولياء الأمور والطلبة، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تمنح أبناءهم دافعاً معنوياً كبيراً للجد والاجتهاد، وتعكس الاهتمام الذي يوليه الفريق لشريحة مهمة من أبناء المجتمع.