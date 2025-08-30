الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منظومة إشارات ضوئية ذكية في أبوظبي

تطبيق المنظومة الجديدة على سبعة مداخل رئيسة مؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان (من المصدر)
31 أغسطس 2025 02:41

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تفعيل نظام الإشارات الضوئية الذكية (Ramp Metering) للتحكم بتدفق المركبات على سبعة من المداخل الرئيسة المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان خلال الفترة المقبلة، لتصبح مدينة أبوظبي إحدى المدن الرائدة التي طبقت هذا النظام المتطور على طرقها، وذلك في إطار جهود المركز المستمرة نحو تطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة.
ويعتمد هذا النظام على أجهزة استشعار وكاميرات مراقبة ذكية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة المرور لحظة بلحظة. تقوم هذه الأنظمة بضبط توقيت الإشارات الضوئية تلقائياً حسب كثافة المرور، حيث تقلل من عدد المركبات المسموح بدخولها أثناء الازدحام، وتزيده عندما تكون الحركة خفيفة. هذا التكيف الدقيق يساهم في تنظيم تدفق المركبات وتحسين انسيابية الحركة على الطريق. هذا وأكد المركز أن النظام سيتم تفعيله بشكل خاص عند رصد ارتفاع في كثافة الحركة المرورية، حيث تتكيف المنظومة بشكل آني مع الظروف التشغيلية على شارع الشيخ زايد بن سلطان، لضمان أعلى مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية على مدار اليوم.
وسيُطبّق النظام على سبعة من المداخل الرئيسة المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان، تشمل كلاً من: شارع شخبوط بن سلطان وشارع ظفير وشارع حدبات الغبينة (باتجاه الخارج)، بالإضافة إلى شارع سلامة بنت بطي وشارع الظفرة وشارع ربدان ومخرج شارع أم يفينة (باتجاه الداخل).

حلول تنقل مبتكرة
صرّح الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، قائلاً: «يمثل إطلاق نظام الإشارات الضوئية الذكية التي تتحكم بتدفق المركبات نقلة نوعية في إدارة الحركة المرورية، ترسخ مكانة أبوظبي كمدينة رائدة في تطبيق حلول التنقل المبتكرة. فبفضل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، أصبح بإمكاننا رصد وتحليل الكثافة المرورية لحظياً، وبالتالي إدارة تدفق المركبات بدقة عالية، مما يحسن انسيابية الحركة المرورية ويحد من الازدحامات بشكلٍ دقيق وبفعالية أكبر، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة منظومة النقل في الإمارة».

مشاريع
يُشار إلى أن هذه المنظومة الذكية تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين تجربة التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي في إمارة أبوظبي.

