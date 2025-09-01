أكثر من مليون درهم عوائد مالية لمهرجان دبا الحصن وأكثر من 45 ألف زائر

الشارقة (الاتحاد)

اُختتمت، أول أمس، فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري 2025، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس، في جزيرة الحصن، مستقطباً أكثر من 45 ألف زائر، ومحققاً مبيعات وعوائد مالية للعارضين تجاوزت المليون درهم، في مؤشر لنجاح الحدث كمنصة اقتصادية وتراثية وسياحية متكاملة.

وشهد المهرجان، الذي يُعد أحد أبرز الملتقيات التراثية المتخصصة في صناعة المالح على مستوى الدولة، مشاركة واسعة لأكثر من 100 عارض من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الحرفيين، والأسر المنتجة، والمحال التجارية المتخصصة في منتجات المالح ومشتقاته، في بيئة تفاعلية غنية جمعت بين الأصالة والابتكار، وعكس من خلالها التزام المنظمين بحماية الهوية الثقافية الإماراتية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

وقدّم المهرجان لزواره صورة شاملة، سلّط من خلالها الضوء على مهنة الصيد البحري وصناعة المالح التي شكّلت شريان الحياة للمجتمعات الساحلية في الإمارات، وضمت أقسام المهرجان سوقاً مركزياً للمالح عُرضت فيه أجود أنواع الأسماك المملحة والمجففة، إلى جانب أجنحة للمنتجات الزراعية المحلية، ومنطقة حيوية للمطاعم الشعبية التي قدمت أطباقاً مستوحاة من التراث البحري، فضلاً عن منصات عرض لأحدث التقنيات في عالم القوارب ومحركات الصيد، مما شكّل جسراً بين الموروث التقليدي والابتكار الحديث.

وأكّد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان واصل مسيرته الرائدة كواحدة من أبرز الفعاليات التي تجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إبقاء التراث مكوناً حياً وفاعلاً في نسيج المجتمع، وضمان استدامة المهن المرتبطة بالبحر، التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، مشيراً إلى أن الغرفة بذلت جهودها مع شركائها لتنظيم نسخة استثنائية من الحدث تمثل نقلة نوعية في الحجم والمضمون، حيث ارتفعت مساحة العرض بنسبة 140% لتصل إلى 4800 متر مربع، مما مكّن من استضافة عدد أكبر من العارضين وتوسيع نطاق الأنشطة، كما أن نجاح المهرجان في جذب رواد الأعمال يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الحدث.