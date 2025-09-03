الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد يلتقي لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك»

3 سبتمبر 2025 11:35

التقى سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «بلاك روك».

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، التقيت لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «بلاك روك»، وهنأته على تعيينه رئيساً مشاركاً مؤقتاً لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي. كما بحثنا مسارات التعاون بين دولة الإمارات والمنتدى، واتجاهات الأسواق، ودور رقمنة الأصول في توسيع فرص الاستثمار، والتقدم الحاصل في شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
