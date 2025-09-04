الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طارق العامري: ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

طارق العامري
5 سبتمبر 2025 02:18

أبوظبي (وام)

أكد طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن المبادرات الإماراتية الخيرية ترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة في عمل الخير، وتسهم بشكل فاعل في تحسين حياة ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم.
وقال إن الإمارات تواصل دورها العالمي الرائد في تحقيق الأثر الملموس لدى مختلف الشعوب والمجتمعات المحتاجة، وإطلاق المبادرات العالمية المؤثرة والمستدامة لدفع عجلة التقدم الجماعي في جميع المجالات والقطاعات.
وأوضح، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، أن الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية لعمل الخير وتقديم المساعدة ومد يد العون من جهة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي، مثل القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع، إلى جانب دعم مجالات تعزيز الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد وتوفير المياه النظيفة من جهة أخرى.

